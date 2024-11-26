الوصل يقترب من دور الـ16 بفوز «تاريخي» في «النخبة الآسيوية»

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق الوصل فوزاً تاريخياً، 3-1، على حساب الشرطة العراقي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتقدم «الإمبراطور» للترتيب الرابع من مجموعة الغرب، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، يقترب بها من حسم التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ويعد هذا الفوز إنجازاً تاريخياً في حد ذاته، وغير مسبوق لكتيبة «الإمبراطور» في دوري أبطال آسيا، حيث لم يحقق الوصل هذا الرصيد من النقاط، طوال تاريخه آسيوياً، بينما أفضل إنجاز سبق وحققه كان في نسخة 2008 عندما حصد 7 نقاط بدور المجموعات، كما يعد الفوز على الشرطة هو الثالث للوصل في تاريخه بنسخة واحدة أيضاً، والثالث خارج ملعبه أيضاً بنسخة واحدة ولم يفعلها الوصل قبل ذلك.

وسجل أهداف «الفهود» كل من جوناتاس بالدقيقة 14، والبديل فابيو ليما في الدقيقة 64 بعد دقيقة ونصف من مشاركته في المباراة، وخيمنيز من ركلة جزاء بالدقيقة 90+1، بينما سجل هدف الشرطة الوحيدة اللاعب فهد اليوسف بتسديدة أطلقها في الدقيقة 50.

جاءت المباراة سريعة من كلا الفريقين، ونجح الوصل في بسط سيطرته منذ البداية، بعدما سبب ساكسيس إيزاك وجوناتاس وخيمينيز وعلي صالح ارتباكاً في دفاعات الضيوف، خصوصاً في الشوط الأول، وهو ما ترجمه «الفهود» لهدف مبكر من تسديدة جوناتاس في الدقيقة 14.

وكاد الوصل أن يعزز بهدف ثانٍ في أكثر من فرصة، ولكن غاب التركيز عن اللمسة الأخيرة لعلي صالح في فرصتين محققتين، وفي الشوط الثاني تمكن الشرطة من التعديل عبر فهد اليوسف، وأجرى ميلوش تغييرات تكتيكية بالدفع بفابيو ليما وهاريس بدلاً من جوناتاس وساكيس إيزاك، ليتمكن الوصل من التسجيل بعد دقيقة ونصف دقيقة تقريباً من مشاركة فابيو ليما، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها هدف الفوز بالدقيقة 64.

وواصل «الإمبراطور» الأداء الرشيق مقابل تراجع أصحاب الأرض، حتى تمكن علي صالح من التوغل بكرة من هجمة مرتدة ويتعرض للعرقلة، احتسبها حكم المباراة ركلة جزاء سجلها خيمنيز بالدقيقة 09+1 ليعلن فوز «الفهود» بثلاثية مقابل هدف.