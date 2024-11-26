النصر يعزز صدارة «الخليجية» بـ«نقطة» دهوك العراقي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اكتفى النصر بحصد نقطة بالتعادل أمام مضيفه دهوك العراقي 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دهوك، وسط أجواء ممطرة وباردة، ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الأولى لـ «دوري أبطال الخليج للأندية».

وأنهى «العميد» الشوط الأول متأخراً بهدف الإيفواري كراهيري زاكري في الدقيقة 25، قبل أن يعود لتسجيل هدفين في الشوط الثاني بواسطة علي مبخوت من «ركلة جزاء» في الدقيقة 53، والمدافع جلوبير ليما من كرة رأسية في الدقيقة 76، فيما أدرك البديل الغاني روبن أكوا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

ورفع النصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، مقابل 5 نقاط لدهوك «الوصيف»، في انتظار استكمال «الجولة الثالثة» بمباراة ظفار العُماني «الثالث» برصيد نقطة، أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني صاحب المركز الأخير «بدون رصيد»، والمقررة في السادسة من مساء غدٍ الأربعاء على استاد السعادة في صلالة.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.