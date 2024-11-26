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الرياضة

«الفرسان» يحاول حسم التأهل أمام «الحسين إربد»

«الفرسان» يحاول حسم التأهل أمام «الحسين إربد»
27 نوفمبر 2024 00:59

مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض شباب الأهلي مواجهة قوية أمام الحسين إربد الأردني، مساء اليوم، على استاد عمّان الدولي، في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، ضمن دوري أبطال آسيا 2، سيكون عنوانها بالنسبة لـ «الفرسان» مهمة حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
 ويحتل شباب الأهلي حالياً المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف الحسين المتصدر برصيد 9 نقاط، ويأتي ناساف الأوزبكي بالمركز الثالث بـ 4 نقاط، والكويت الكويتي رابعاً بنقطتين.
ويدرك «الفرسان» أهمية الخروج بنتيجة إيجابية في هذه المواجهة، وهو الذي سبق له الفوز على منافسه الأردني 3-1 في مستهل مشواره بالبطولة في اللقاء الذي أقيم في دبي، إلا أن ممثل الكرة الإماراتية فرط بالعديد من النقاط التي كانت ستساعده في حسم التأهل مبكراً، وتحديداً الخسارة أمام ناساف والتعادل مع الكويت.
ويستعيد شباب الأهلي في هذا اللقاء هدافه الإيراني سردار أزمون، الذي غاب عن اللقاء الأخير ضد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، بداعي الإيقاف، وهو الذي يشكل مصدر الخطورة الرئيس في هجوم الفريق. ويمتلك الفريق العديد من الخيارات الأخرى المتاحة في مختلف الخطوط، وأعلن عن القائمة المغادرة التي يبرز فيها أسماء، مثل مؤنس دبور، كارتابيا، يوري سيزار، يحيى الغساني، لوكا والبقية.
ويدرك البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أهمية دخول هذه المرحلة من الموسم بتركيز أكبر، وذلك بعدما أهدر الفريق أول نقطتين في الدوري أمام «النمور»، وهو الطامح لإكمال المشوار الآسيوي، وترك بصمته بقوة في أول موسم يقود فيه الفريق.
ويتميز الحسين بامتلاكه عدداً كبيراً من لاعبي المنتخب الأردني، إلى جانب اعتماده على المدرسة البرتغالية، مع المدرب جواو موتا. 
وكان الفريق الذي يقع في مدينة إربد، قد توجه إلى العاصمة عمّان، لإقامة معسكر تحضيري للقاء خلال الأيام الماضية، فيما كان يترقب جاهزية الحارس يزيد أبو ليلى الذي تعرض لإصابة، خلال وجوده في لقاء «النشامي» ضد الكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

شباب الأهلي
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