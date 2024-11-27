جوارديولا: أريد إيذاء نفسي!



مراد المصري (أبوظبي)



ظهر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بلقطات صادمة عقب نهاية مواجهة فريقه التي انتهت بالتعادل 3-3، مع فينوورد الهولندي، ضمن دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إصابته بجروح في الأنف والرأس.

وأجاب جوارديولا على سبب هذا الأمر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، وقال: «قمت بجرح نفسي بأصبعي، بأظفر أصابعي أريد إيذاء نفسي».

وبرر المدرب صافرات الاستهجان من الجماهير، بعدما فشل الفريق في الفوز للمباراة السادسة على التوالي في مختلف البطولات، وقال: «ردة فعل الجماهير طبيعية، وما فعلوه هو التصرف الصحيح».