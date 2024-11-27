بايرن ميونيخ يحطم قلب سان جيرمان!



ميونيخ (رويترز)



فاز بايرن ميونيخ 1-صفر على 10 لاعبين من باريس سان جيرمان، بفضل هدف كيم مين-جاي، ليعزز فرصه في التأهل المباشر إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويعقد موقف منافسه الذي خسر للمرة الثالثة في المسابقة.

وارتقى الفريق البافاري إلى المركز 11 بتسع نقاط من خمس مباريات، بفارق نقطة واحدة عن أول ثمانية مراكز التي تؤهل مباشرة إلى الدور الثاني.

ويحتل سان جيرمان المركز 26 برصيد أربع نقاط، قبل ثلاث مباريات على نهاية دور المجموعات، بعيداً عن المراكز المؤهلة لدور فاصل.

وكانت بداية البايرن، متصدر الدوري الألماني، والذي يحل ضيفاً على بروسيا دورتموند يوم السبت في الدوري قبل مواجهة باير ليفركوزن في الكأس، أفضل أمام سان جيرمان، وحصل على فرصتين للتسجيل عن طريق جمال موسيالا، وليروي ساني.

ورد الفريق الزائر بفرصتين من خلال عثمان ديمبلي، الذي طُرد قبل مرور ساعة بقليل، وجواو نيفيز، لكن الحارس مانويل نوير حرمهما من التسجيل.

وكان سان جيرمان، الذي حقق انتصاراً واحداً في المسابقة أمام جيرونا، يسعى باستماتة لحصد النقاط الثلاث، لكن كيم افتتح التسجيل من ضربة رأس من مسافة قريبة، بعدما أخطأ الحارس ماتفي سافونوف في التعامل مع ركلة ركنية في الدقيقة 38.

وقبل أن يستعيد دفاع الفريق الفرنسي توازنه، كاد البايرن أن يسجل الهدف الثاني قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، عندما أطلق كينجسلي كومان تسديدة قوية علت العارضة بعد مجهود فردي.

وساءت الأمور بالنسبة لفريق المدرب لويس إنريكي بطرد عثمان ديمبلي، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57، لينهي الفريق الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين.

وحاول البايرن استغلال التفوق العددي، ووضع منافسه تحت الضغط، وكاد كومان أن يهز الشباك في الدقيقة 66، لكن محاولته أخطأت طريقها إلى المرمى بعد تمريرات سريعة.

وتألق الحارس في التصدي لتسديدة من موسيالا، ورغم محاولاته في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن سان جيرمان من إدراك التعادل، ليحقق بايرن فوزه السابع توالياً، ويحافظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة في كل المسابقات.