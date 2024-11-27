سان جيرمان.. «الثمانية الأوائل» بـ«صفر %»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد خسارة باريس سان جيرمان للمرة الثالثة في 5 جولات من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا، حيث مّني بالهزيمة من بايرن ميونيخ الألماني صفر- 1 في «أليانز أرينا» معقل «البافاري»، أصبح مستقبله في البطولة محفوفاً بالمخاطر، ولم يعد وارداً على الإطلاق تأهله بين الفرق الثمانية الأولى، بينما لا تزال فرصته قائمة للبقاء ضمن الـ 24 فريقاً الأوائل، ولكن الأمر يتوقف على نتائج مبارياته الثلاث القادمة، حيث يواجه على الترتيب خارج أرضه ريد بول سالزبورج 10 ديسمبر، ثم يلعب على أرضه أمام مانشستر سيتي 22 يناير، وأخيراً ينتقل إلى ألمانيا مرة أخرى ليواجه شتوجارت 29 يناير.

وسبق لسان جيرمان أن خسر من أرسنال صفر-2، وأتلتيكو مدريد 1- 2.

وكشفت مؤسسة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، النقاب عن أن فرصة سان جيرمان في وجوده بين الفرق الثمانية الأولى باتت صفراً %، بينما لا تزال فرصته قائمة ليدخل ضمن الـ 16 فريقاً الآخرين الذين يلعبون مباريات ذهاب وعودة، لتصفيتهم إلى 8 فرق تنضم إلى الثمانية الأوائل، ليكوّنوا معاً دور الـ 16 للبطولة.

وقالت «أوبتا»، إن النسبة المئوية لحظوظ سان جيرمان في أن يكون بين هذه الفرق المذكورة آنفاً، تبلغ 55%.

ومن جانبها، ذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أنه طبقاً للأرقام والنسب التي تتحدث عنها «أوبتا»، فإن فرص برست الفرنسي الذي خسر من برشلونة صفر- 3، أفضل بكثير من سان جيرمان، إذ إن نسبة دخوله ضمن الفرق الثمانية الأولى في الترتيب تبلغ 14%، بينما تبلغ نسبة بقائه مع بقية الفرق التي لها حظوظ في التأهل إلى دورالـ 16، والتي تقع بين المركزين التاسع والـ 24، تبلغ 98%.