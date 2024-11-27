«النيران الصديقة» تمنح صدارة «الأبطال» إلى الإنتر



ميلانو (رويترز)



أحرز كاستيلو لوكيبا، مدافع لايبزج الألماني هدفاً بالخطأ في مرماه، ليمنح إنتر ميلان الفوز 1-صفر على أرضه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتقدم بطل إيطاليا مؤقتاً إلى صدارة الترتيب، على الرغم من ابتعاده عن أفضل مستوياته.

ويتصدر إنتر ميلان، الذي لم يخسر إلى الآن في البطولة القارية هذا الموسم، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي تغلب على بريست 3-صفر.

وسيطر الإنتر على الشوط الأول، وتقدم بهدف في الدقيقة 27، بعد أن حوّل لوكيبا الكرة في شباك لايبزج بالخطأ في الدقيقة 28 بعد ركلة حرة نفذها فيدريكو دي ماركو.

فقد أرسل ديماركو، الذي شارك أساسياً للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لترتد الكرة من قدم لوكيبا «21 عاماً» وتسكن الشباك.

وبدا أن أصحاب الأرض في طريقهم إلى فوز مريح، لكن رجال المدرب سيموني إنزاجي أبطأوا من وتيرة الأداء بشكل ملحوظ بعد الاستراحة.

واستشعر لايبزج فرصته وتقدم نحو الهجوم وتصدى يان زومر حارس إنتر ببراعة لتسديدة منخفضة من أنتونيو نوسا في الدقيقة 69.

وكان الضيوف، الذين دخلوا المباراة، وهم ضمن خمسة فرق خسرت أول أربع مباريات، من دون لاعب الوسط تشافي سيمونز، الذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل.

كما لعب الفريق من دون المدافع لوكاس كلوسترمان الذي انضم إلى قائمة طويلة من الغائبين، بعد خروجه مصاباً في ربلة الساق بين الشوطين، خلال الهزيمة 4-3 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني يوم السبت الماضي.

وفي غضون ذلك، استعاد الإنتر جهود لاعبه هاكان شالهان أوغلو، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، وبدأ لاوتارو مارتينيز في الهجوم إلى جانب مهدي طارمي، بعد مرض المهاجم الأرجنتيني عقب عودته من التوقف الدولي.

وبدا أن الإنتر يخاطر باستقبال هدف التعادل قبل النهاية، قبل أن يظن هنريخ مخيتاريان أنه ضاعف تقدم أصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تم إلغاء الهدف بسبب خطأ ارتكبه ماركوس تورام.

وتمكن الإنتر من تجنب السقوط في دوامة التعادل، وحافظ على سجله الدفاعي المثالي في المسابقة، باعتباره الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هدف حتى الآن حتى هذه المرحلة من مشواره الأوروبي.

وفاز الإنتر بأربع مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه للمرة الأولى في بطولة الصفوة بأوروبا، بعد مروره بسلسلة مؤلفة من ثلاثة انتصارات في موسمي 1966-1967 و2009-2010.

فقد فاز الفريق على رد ستار بلجراد 4-صفر، ويانج بويز 1-صفر، وأرسنال 1-صفر، بعد أن افتتح مشواره بالتعادل السلبي مع مانشستر سيتي.

ويحل إنتر ميلان، الفائز باللقب القاري ثلاث مرات، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر، ضيفاً على باير ليفركوزن بطل ألمانيا في العاشر من ديسمبر المقبل.

ولا يزال لايبزج يبحث عن أولى نقاطه في مرحلة الدوري، بعد خمس هزائم متتالية في المسابقة، ويستضيف أستون فيلا في اليوم نفسه.