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الرياضة

دي كاتيلير «القوة الدافعة» في «سداسية أتالانتا»

دي كاتيلير «القوة الدافعة» في «سداسية أتالانتا»
27 نوفمبر 2024 10:35

بيرن (رويترز)

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كان شارل دي كاتيلير القوة الدافعة لفريق أتالانتا في انتصاره الكبير 6-1 على يانج بويز في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث قدم ثلاث تمريرات حاسمة، وسجل هدفين.
ووضعت النتيجة أتالانتا في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة من 5 مباريات وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر.
ويحتل يانج بويز المركز الأخير في الترتيب بخمس هزائم متتالية.
وقدم البلجيكي دي كاتيلير (23 عاماً) تمريرته الحاسمة الأولى إلى ماتيو ريتيجي، الذي وضع أتالانتا في المقدمة بعد تسع دقائق. ورد سيلفيري جانفولا على الفور، مسجلاً هدف التعادل لمصلحة يانج بويز بضربة رأس إثر ركلة ركنية بعدها بدقيقتين.
وكان هذا هو الهدف الأول الذي يستقبله الضيوف في المسابقة هذا الموسم، لكن بقية الشوط الأول كان من نصيب أتالانتا. وسجل دي كاتيلير هدفا في الدقيقة 28، عندما غيّرت ركلة ركنية مسارها لتصل إليه، وتمكن من إطلاق تسديدة منخفضة لتسكن الشباك.
ثم هيأ اللاعب البلجيكي الدولي الكرة لزميله سياد كولاشيناتس بتمريرة بينية من وسط الملعب، ليودعها اللاعب البوسني في الشباك بهدوء بعدها بثلاث دقائق.
واختتم دي كاتيلير الشوط الأول، الذي هيمن فيه فريقه، بتمريرته الحاسمة الثالثة لريتيجي قبل ست دقائق من نهايته، ليسمح لزميله الإيطالي بإكمال ثنائيته الشخصية.
واستمرت الهيمنة بعد مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني، عندما سجل دي كاتيلير هدفه الشخصي الثاني والخامس لأتالانتا بتسديدة منخفضة من على حافة منطقة الجزاء، اصطدمت بلاعب من يانج بويز.
وعندما خرج دي كاتيلير بديلاً في الدقيقة 75، تلقى تصفيقاً حاراً من الجماهير في الملعب.
واختتم لازار سامارديزيتش التسجيل لأتالانتا بإحراز الهدف السادس والأخير في الوقت بدل الضائع، إذ سدد الكرة بهدوء في الشباك بعد انطلاقة رائعة إلى داخل منطقة الجزاء، ليضمن أكبر هامش من الانتصار للنادي القادم من بيرجامو في مباراة ببطولة أوروبية كبرى.

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