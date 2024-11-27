«الخماسية» تُعيد ليفركوزن إلى «المسار الصحيح»

ليفركوزن (رويترز)



عاد باير ليفركوزن إلى «المسار الصحيح» بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه 5-صفر على ضيفه سالزبورج بفضل «ثنائية» فلوريان فيرتز.

وبهذا يعود ليفركوزن إلى درب الانتصارات، بعد خسارته 4-صفر أمام ليفربول، وتعادله 1-1 مع بريست، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط بعد 5 جولات، بينما يتجمد رصيد سالزبورج عند ثلاث نقاط، بعدما تجرع هزيمته الرابعة في 5 مباريات.

وبادر ليفركوزن، الذي خسر 4-صفر أمام ليفربول في الجولة الماضية، بالتسجيل مبكراً بفضل ركلة جزاء سجلها فيرتز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضاعف أليخاندرو جيرمالدو تقدمه فريقه من ركلة حرة بعد ثلاث دقائق.

وبعد مرور نصف ساعة، أحرز فيرتز هدفه الثاني ليجعل النتيجة 3-صفر، قبل أن يحرز باتريك شيك الهدف الرابع، بعد 16 دقيقة من نهاية الاستراحة، قبل أن يختتم أليكس جارسيا التسجيل قبل 18 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي. وكان بمقدور ليفركوزن أن يوسع الفارق في الشوط الأول، إذ لم يواجه صعوبة في الوصول إلى منطقة جزاء سالزبورج.

وقال روبرت أندريش لاعب وسط ليفركوزن: «لعبنا بشراسة هجومية منذ البداية، أردنا أن تكون البداية قوية، وقدمنا أداءً رائعاً».

وبعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، هدد فيرتز مرمى الفريق الضيف بتسديدة قوية حوّلها الحارس إلى خارج الملعب، لكن ليفركوزن احتاج ركلة جزاء لافتتاح التسجيل بعدما لمس سامسون بايدو لاعب سالزبورج الكرة بيده داخل المنطقة، ونجح فيرتز في التسجيل من علامة الجزاء.

وتعرض فيرتز لتدخل قوي خارج المنطقة، حصل على إثره على ركلة حرة، تمكن جريمالدو من تسديدها داخل الشباك. بعدها سجل فيرتز هدفه الخامس في خمس مباريات في المسابقة، عندما حصل على تمريرة جريمالدو على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ مدافعين اثنين، ويطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك.

وتصدى حارس سالزبورج لمحاولات من جريمالدو وجيريمي فريمبونج وجرانيت تشاكا.

وتراجع أداء ليفركوزن بعض الشيء في الشوط الثاني، لكنه لم يواجه صعوبة تذكر في تهديد مرمى المنافس، ولعب فريمبونج تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء حوّلها شيك إلى داخل المرمى من مسافة قريبة.

وأجرى تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن عدداً من التبديلات، من بينها الدفع بأليكس جارسيا الذي استغل عرضية فيرتز ليطلق تسديدة قوية ليختتم التسجيل.

وحصل فيرتز، الذي كان مصدر خطورة دائم طوال المباراة، على تحية حارة من الجمهور واختير أفضل لاعب في المباراة.

وقال اللاعب: «أنا سعيد بمكافأة نفسي بتسجيل هدفين، وبكوني رجل المباراة، ولكنني أعرف أن اللاعبين على أرضية الملعب ساعدوني كثيراً، وأنا ممتن لذلك».

ويلعب ليفركوزن في الجولة المقبلة أمام ضيفه إنتر ميلان، فيما يستضيف سالزبورج فريق باريس سان جيرمان.