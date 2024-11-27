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الرياضة

«البايرن» يُغري كيميتش بـ«شارة القيادة»!

«البايرن» يُغري كيميتش بـ«شارة القيادة»!
27 نوفمبر 2024 11:01

 
ميونيخ (د ب أ)

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حصل جوشوا كيميتش قائد منتخب ألمانيا على وعد بمنحه شارة قيادة فريقه بايرن ميونيخ متصدر «البوندسليجا»، إذا وافق على تجديد عقده.
وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة لصحيفة «بيلد» الأسبوعية، إن شارة القيادة جزء من العرض المقدم لكيميتش، لتجديد عقده إلى ما بعد الموسم الحالي.
وأشار بيرل بقوله: «نريد تمديد عقدك، نقول إنه ينبغي أن يصبح قائداً لبايرن ميونيخ عندما لا يكون مانويل نوير موجوداً داخل الملعب».
وأضاف، «ونريده أن يعرف أنه ينبغي أن يصبح واجهة نادينا، لقد أوضحنا له الأمر وملتزمون بذلك».
ويلعب كيميتش «29 عاماً في النادي البافاري منذ عام 2015، ويعتبر اللاعب الأكثر مشاركة من الجيل الحالي للاعبي البايرن، بعد توماس مولر والحارس نوير، ويتولى قيادة الوسط في عهد المدرب البلجيكي فينسنت كومباني. ويعتبر كيميتش من اللاعبين الأعلى أجراً في بايرن، لكن تردد إن العقد الجديد يتضمن خفضاً بسيطاً في راتبه، وهو أمر لم يرغب إيبرل في تأكيده.
وقال إيبرل، «فيما يتعلق بالراتب وما يتم التكهن به بشكل علني، لا يمكنني إلا التأكيد على أننا نسعى لتمديد عقد جوش، وسنسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
جوشوا كيميتش
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