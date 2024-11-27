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الرياضة

بيلينجهام: العالم ينهار فوق رأسي!

بيلينجهام: العالم ينهار فوق رأسي!
27 نوفمبر 2024 11:38

 
ليفربول (د ب أ)

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يعتقد جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد أنه أصبح كبش فداء لإخفاق منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024».
وسجل بيلينجهام هدفين مع تمريرة حاسمة في «يورو 2024»، حيث خسر المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا في المباراة النهائية.
قال النجم الإنجليزي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا «بصراحة، فقدت ابتسامتي كثيراً، بعد بطولة أوروبا، لأنني شعرت بسوء معاملتي مقارنة بما قدمته».
وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» تعرضت لمعاملة قاسية، وشعرت كأنني كبش فداء، والعمل مع المدرب المؤقت لي كارسلي في معسكر الشهر الجاري، مع الاستعانة بوجوه جديدة في المنتخب الإنجليزي أعاد ابتسامتي، وهو ما بدا واضحاً على أدائي في آخر مباراتين».
وواصل النجم الإنجليزي، «لم أفقد ابتسامتي بقميص ريال مدريد، بالطبع أنزعج، وأكون محبطاً عند الخسارة، ولكن الأمر لا يصل لعدم شعوري بالسعادة، بل إنني أسعد شاب في العالم لأنني ألعب أسبوعياً لأكبر نادٍ في العالم وأمثل منتخب بلدي». وأوضح بيلينجهام «الضغوط لا تمثل مشكلة لي، وأتفهم أن اللعب لريال مدريد سيجعل التوقعات بالنسبة لي كبيرة في أي مباراة مع المنتخب».
وأشار نجم ريال مدريد، «لقد ساهمت في لحظات كبيرة مع المنتخب، وبعدها وصلني إحساس، وكأن العالم انهار فوقي بعد بطولة أوروبا خاصة في الأيام الثلاثة التالية لخسارة المباراة النهائية».
وكشف جود «تعرضت لمواقف شخصية غير لطيفة، مثل ذهاب الصحفيين لمقابلة أفراد عائلتي أثناء مشاركتي في البطولة، ووصل الأمر بهم لزيارة أجدادي، وتكتمت على ما حدث في هذا الشأن».
وقال أيضاً هذا ليس عادلاً، ويتجاوز حدود الاحترام، لقد أخذت الأمر على محمل شخصي، وقررت أن يكون الرد من خلال تركيزي في كرة القدم فقط».
وأتم بيلينجهام تصريحاته «ربما كان من المفترض أن أتحدث عن ذلك حتى يتفهم الناس موقفي حينها، ولكن الأمر كان شخصياً للغاية، لذا فضلت التزام الصمت».

كأس أمم أوروبا
إنجلترا
ريال مدريد
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
جود بيلينجهام
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