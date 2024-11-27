ليفربول لم يتأثر بإحباط صلاح!



ليفربول (د ب أ)



أكد آندي روبرتسون مدافع ليفربول أنه وزملاءه لم يتأثروا بتصريحات محمد صلاح نجم الفريق عن إحباطه من إدارة النادي، لعدم مفاتحته في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال روبرتسون: «بصراحة، كلنا كلاعبين لم ننشغل بما قاله صلاح، وكل ما يمكنني قوله إنه يتصرف باحترافية شديدة طوال الوقت».

وأضاف اللاعب الأسكتلندي «لأكون منصفاً، فالأمر نفسه ينطبق على ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وصلاح الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، فكل منهم يركز على الاستعداد للمباراة القادمة بأفضل ما يمكن».

وشدد في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، «لقد كانوا قادة للفريق هذا الموسم، ولا يتشتت انتباهنا داخل غرفة خلع الملابس بأي شيء آخر».

وأكد روبرتسون «لا أرى أي ملامح حزن على صلاح، بل الابتسامة لا تفارقه يومياً في التدريبات، ويؤدي بكل جدية في صالة الألعاب الرياضية وكذلك على أرض الملعب». وتابع «إنه أحد أسعد اللاعبين في ملعب التدريب، هذا مؤكد، ويركز بشكل كبير للغاية، وأعتقد أنه يستعد الآن في منزله لمباراة ريال مدريد».

واختتم مدافع ليفربول تصريحاته «هذه عقلية جميع اللاعبين المميزين، وهذا ما يميز أفضل اللاعبين في العالم، وبالتأكيد محمد صلاح ينتمي لهذه الفئة».

وأعرب أرني سلوت مدرب ليفربول عن ثقته في أن صلاح نجم الفريق يركز بشكل تام، استعداداً لأهم أسبوع في مشوار الفريق هذا الموسم رغم الضجة التي أثارها اللاعب بتصريحاته حول تجديد التعاقد.

وقال صلاح للصحفيين بعد الفوز على ساوثهامبتون، إن إدارة النادي لم تبدأ مفاوضات معه بعد لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلاً: «أرى نفسي خارج الفريق أكثر من الاستمرار معه».

وتسبب صلاح بتصريحاته في ضجة كبيرة حول ليفربول الذي يستعد لاستضافة ريال مدريد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، ما دفع جيمي كاراجر نجم النادي السابق لوصف صلاح بأنه أناني.

ورد سلوت في مؤتمر صحفي، «صلاح أكثر تركيزاً مما يثار حول الفريق، وسأركز فقط على ما قاله كاراجر بأن صلاح أحد أفضل خمسة لاعبين في تاريخ ليفربول، وأتفق معه بالطبع، وهي مكانة ليست سهلة، في ظل مرور عدد كبير من اللاعبين الرائعين على هذا النادي».

وأضاف المدرب الهولندي، «لا أعتقد أن ما قيل يشتت انتباه صلاح، بل ربما يدفعه لتقديم أفضل ما لديه، ومن جانبي أركز فقط على المباراة التالية وما ينتظرنا من مواجهات مهمة، وأتحدث مع صلاح وجميع اللاعبين بأنني أنتظر منهم أفضل أداء، ولا أرى نفسي مشتتاً بتصريحاته، وكذلك زملائه اللاعبين».

وشدد مدرب ليفربول على أن «صلاح يركز بشكل كامل على مباراة ريال مدريد، والضجة قد تكون مثارة في وسائل الإعلام أو بين أوساط الجماهير، وهي أمر طبيعي تماماً، ولكن في مقر التدريبات لم يتحدث أي لاعب أو مدرب بشأن هذا الموضوع».

واختتم سلوت تصريحاته «بالطبع أتمنى أن يستمر صلاح في تحقيق أرقامه، ومواصلة معدله التهديفي المميز، وهذا هو الأمر الإيجابي، لذا لا أعتقد أنه مشتت».