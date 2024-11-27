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الرياضة

«عقدة الأبطال».. صلاح لا يعرف الفوز على «الريال»

«عقدة الأبطال».. صلاح لا يعرف الفوز على «الريال»
27 نوفمبر 2024 12:03

معتز الشامي (أبوظبي)

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يخوض محمد صلاح «جناح» ليفربول، قمة ريال مدريد اليوم، على ملعب أنفيلد، بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، بهدف إنهاء عقدة الملكي في المسابقة القارية.
ويدخل ليفربول مباراة اليوم، محتلاً المركز الثالث برصيد 12 نقطة، جمعهما من 4 انتصارات، فيما يأتي ريال مدريد في «المركز 21»، وله 6 نقاط حصدهما من فوزين وخسارتين.
تاريخياً، لعب صلاح، 8 مباريات أمام ريال مدريد بقميصي روما وليفربول، فشل خلالها في حصد أي فوز، حيث تلقى 7 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة.
ومن بين 8 مباريات ضد «الريال»، خسر صلاح لقبين من دوري أبطال أوروبا أمام «الميرنجي» نسختي 2018 و2022.
وتهديفياً، أسهم صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف أمام ريال مدريد، بعدما أحرز هدفين، وقدم تمريرة حاسمة.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
ريال مدريد
محمد صلاح
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