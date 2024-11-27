«الطوفان المصري» يُغرق المنافسين في «أبطال أفريقيا»!



القاهرة (أ ف ب)



استهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه برباعية في شباك ضيفه استاد أبيدجان الإيفواري، فيما اكتسح بيراميدز ضيفه ساجرادا أسبرانتسا الأنجولي بخماسية، في طوفان أهداف مصري، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وحسم الجيش الملكي «كلاسيكو المغرب» بإسقاطه مضيفه الرجاء الرياضي 1-0 في قمة الجولة، وحقق الهلال السوداني انتصاراً ثميناً خارج قواعده على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين.

على ملعب القاهرة الدولي في المجموعة الثالثة، احتاج الأهلي المصري الباحث عن اللقب الثالث توالياً والثالث عشر في تاريخه، 26 دقيقة لحسم مواجهته مواجهته الأولى ضد ضيفه استاد أبيدجان العائد للمشاركة بعد أكثر من نصف قرن.

وسجل الفريق المصري ثلاثية سريعة بدأها محمود عبد المنعم «كهربا، بتصويبة قوية في الشباك، إثر عرضية من محمد مجدي أفشة (14).

وبعد خمس دقائق أضاف أفشة الهدف الثاني لأصحاب الأرض، إثر تمريرة من طاهر محمد طاهر (21)، وعزز حسين الشحات تقدم حامل اللقب بمتابعته تمريرة كهربا إلى الشباك (26).

وقلّص الفريق الإيفواري، المتوّج باللقب عام 1966، النتيجة عبر كاسوم كوني برأسية بعيدة عن متناول الحارس المخضرم محمد الشناوي، إثر عرضية من جيل كوياتي (30).

وبعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني وقّع كهربا على هدف متميز، بعدما قابل عرضية خالد عبد لفتاح بمقصية (49).

وقلص استاد أبيدجان الفارق مجدداً، عندما سدد روجيه أسالي الكرة بكعب القدم إلى شباك الشناوي، إثر خطأ فادح في دفاع الأهلي بإبعاد الكرة (55).

وفي المجموعة ذاتها، حقق شباب بلوزداد الجزائري انطلاقة مخيبة بسقوطه أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 1-2 على ملعب «5 يوليو» في العاصمة الجزائر.

ويدين الفريق الضيف بفوزه إلى المهاجم ماهو نكوتا صاحب الهدفين (5 و27)، وقلّص النتيجة للفريق الأحمر والأبيض المهاجم الجنوب أفريقي خانيسا مايو (66).

وفي مشاركته الثانية في دور المجموعات، حقق بيراميدز المصري الانتصار الأكبر في تاريخه، عندما اكتسح ضيفه ساجرادا الأنجولي 5-1 على ملعب الدفاع الجوي في المجموعة الرابعة.

وقدّم الفريق المصري أداءً قوياً ولا سيما في الشوط الثاني، حيث أكد أنه سيكون منافساً بقوة على إحدى بطاقتي ربع النهائي، في مجموعة تضم أيضاً الترجي التونسي ودجوليبا المالي.

وبدأ بيراميدز مهرجانه التهديفي برأسية لإبراهيم عادل، إثر ركلة ركنية أرسلها الظهير المغربي محمد الشيبي (18).

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم وفرصهم من دون أن ينجحوا في تغيير النتيجة في الشوط الأول، بخلاف النصف الثاني للقاء، إذ أضاف محمد حمدي الثاني بتسديدة من يسار المنطقة بعد كرة من إبراهيم عادل (50).

وتابع إبراهيم عادل تألقه، محرزاً هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه، بتسديدة رائعة في الشباك بتمريرة من مهند لاشين (74)، ثم عزز بعد دقيقتين الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، عقب سلسلة تمريرات بين عادل ورمضان صبحي (76)، واختتم أحمد عاطف خماسية بيراميدز، بعد تمريرة متقنة من رمضان صبحي (89).

وحفظ كاشي ماء وجه الضيوف، بتسجيله هدفاً شرفياً بعد تمريرة من دالا سيباستياو (93).

وضرب الترجي التونسي، وصيف بطل النسخة السابقة، بقوة، إذ أكرم وفادة ضيفه دجوليبا المالي 4-0 على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ولعب الترجي إحدى أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، حيث قدّم المدرب الجديد الروماني ريجيكامب نفسه للجمهور بصورة إيجابية.

وسارت المباراة باتجاه واحد، فافتتح رائد بوشنيبة التسجيل بعد خطأ فادح من حارس الفريق المالي في الدقيقة الثانية، وعزز الجنوب أفريقي إلياس موكوانا تقدم فريق «باب سويقة»، إثر هجمة منسقة وتمريرة متقنة من الجزائري يوسف البلايلي (40).

وأضاف الترجي في الشوط الثاني هدفين، عبر البديل أسامة بوغرة (76) والبديل الواعد قصي معشة (94).

وحسم الجيش الملكي «كلاسيكو المغرب» بتعميق جراح مواطنه ومضيفه الرجاء البيضاوي بفوزه عليه 2-0 على ملعب «العربي الزاولي» في الدار البيضاء ضمن المجموعة الثانية.

وعرف الفريق العسكري كيف يقتنص النقاط الثلاث من قلب الدار البيضاء، على الرغم من السيطرة الميدانية القوية وعدد الفرص الكبير للفريق الأخضر الذي فشل في ترجمتها، بفضل تألق الحارس الدولي أيوب الخياطي الذي كان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قد استدعاه في النافذة الدولية الأخيرة.

وضغط الرجاء في نصف الساعة الأول، مقابل ارتداد الجيش كاملاً للدفاع، وبخلاف المجريات انفرد أحمد حمودان، مستغلاً خطأ فادحاً من دفاع الرجاء في التمرير، فتقدم بالكرة من ما قبل منتصف الملعب بسرعة وسددها فور دخوله منطقة الجزاء إلى يسار الحارس أنس الزنيتي (41).

وحرم قائم الرجاء من إدراك التعادل في الشوط الثاني، بعد تصديه لتسديدة آدم النفاتي (51)، وتابع الرجاء سيطرته، حيث نال ركلة جزاء بعد لمسة يد على حاتم الصوابي، انبرى لها صابر بوغرين وصدها الحارس الخياطي ببراعة (75).

وفي الثواني الأخيرة، عزز الجيش تقدمه عبر تسديدة قوية من خالد آيت أورخان، إثر تمريرة من زكريا أجوغلال (93).

وفي المجموعة ذاتها، لم يستغل ماميلودي صن داوز أفضليته المطلقة، ليسقط في فخ التعادل السلبي وضيفه مانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي.

وافتتح الهلال السوداني مشواره بفوز مثالي على مضيفه يانج أفريكانز التنزاني 2-0 في دار السلام في المجموعة الأولى.

ويعتبر انتصار «الجوهرة الزرقاء» مهماً لكونه جاء خارج أرضه ضد منافس بلغ نصف نهائي الموسم الماضي، علماً أن الفريق السوداني يلعب مبارياته البيتية خارج معقله.

وقدّم فريق المدرب الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينجي أداءً قوياً ومتوازياً بين الدفاع والهجوم، معتمداً على سلاح المرتدات السريعة، حيث افتتح المالي أداما كوليبالي التسجيل، بعدما خطف الكرة وسددها خادعة إلى الشباك، إثر تمريرة من الطيب عبد الرازق (63).

وضاعف ياسر مزمل النتيجة، بعدما انفرد من منتصف الملعب تقريباً، إثر تمريرة أمامية ذكية من عبد الرازق عمر (90).

وفي المجموعة ذاتها، عاد مولودية الجزائر بنقطة ثمينة من أرض مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، إثر تعادلهما سلبا في لوبومباشي.

وقدّم الفريق الجزائري عرضاً قوياً وأهدر فرصاً عدة أهمها للدولي أندي ديلور الذي سدد كرة بعيدة أنقذها حارس مازيمبي بادارا فاني ببراعة (36)، وطالب الجزائريون بركلة جزاء بعد عرقلة زكريا نعيجي داخل منطقة الجزاء (45).

وأنقذ الحارس فاني تسديدة الطيب مزياني قبل أن تخترق الزاوية الضيقة (55)، وكاد نعيجي أن يمنح المولودية الانتصار من ركلة حرة علت المرمى (82).