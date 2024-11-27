«قمة التاريخ» بين ليفربول وريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)



ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، القمة النارية المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد حامل اللقب، اليوم، على استاد أنفيلد ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

حقق ليفربول الفوز في 4 جولات، حاصداً 12 نقطة في المركز الثالث، وهو الفريق الوحيد الذي نجح في الانتصار خلال أول أربع جولات بالمسابقة القارية هذا الموسم، على عكس الريال الذي فاز في مباراتين وخسر مثلهما، ليحصل على 6 نقاط في المركز 21.

نستعرض عدداً من الأرقام حول قمة ليفربول ضد الريال.

- سجل كيليان مبابي 49 هدفاً في 77 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ويفصله هدف ليصبح رابع أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في المسابقة، خلف رود فان نيستلروي (62 مباراة)، وليونيل ميسي (66 مباراة)، وروبرت ليفاندوفسكي (77 مباراة).

- يحتاج ليفربول للفوز على الريال، ليحقق الانتصار بمبارياته الخمس الأولى في بطولة أوروبية كبرى للمرة الثانية فقط، بعد أن فعل ذلك من قبل في موسم 2021-2022، عندما خسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

- لم يسبق لفريق ليفربول أن حقق بداية أفضل بنسبة 100% في بطولة أوروبية كبرى إلا مرة واحدة، حيث فاز بأول سبع مباريات له في دوري أبطال أوروبا في موسم 2021-22، عندما احتل المركز الثاني خلف ريال مدريد.

- سجل ليفربول عدداً أكبر من أهدافه من التمريرات العرضية (5 من 10) في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مقارنة بأي فريق آخر، حيث جاءت آخر ثلاثة أهداف له من هذا القبيل بمساعدة محمد صلاح.

- قدم المصري محمد صلاح تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

- منذ بداية الموسم الماضي، فاز ريال مدريد في 41 من أصل 57 مباراة بجميع المسابقات مع مشاركة البرازيلي فينيسيوس بنسبة (71.9%)، لكنه فاز في 75% من المباريات (12 من 16) عندما غاب نجم السامبا.

- ريال مدريد خسر ليفربول أمامه أكثر من أي فريق آخر في المسابقات الأوروبية، حيث هزمه «الملكي» سبع مرات، بما في ذلك خسارته المؤلمة في نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2018 و2022.

- ينتظر محمد صلاح الهدف 60 في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 133 مباراة مع 5 أندية بالمسابقة، وأحرز 59 هدفاً وقدم 33 تمريرة حاسمة.

- كانت آخر مواجهة بين الفريقين في دور الستة عشر بموسم 2022-23، عندما تغلب ريال مدريد على ليفربول 5-2 في أنفيلد قبل أن يضمن التأهل بفوزه 1-0 على أرضه.

وجعل هذا الانتصار خارج الأرض ريال مدريد أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأخر بهدفين ثم يتعافى ليفوز بفارق ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى كونه أول فريق زائر يسجل خمسة أهداف في أنفيلد في مباراة أوروبية.