كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى السعودية

أبوظبي (الاتحاد)



تحتضن المملكة العربية السعودية الشقيقة، الخميس، «المحطة 14» لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم الـ31، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية بالرياض.

وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من حرص واهتمام سموه لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، دعماً لخطط الإمارات للحفاظ على مكانة الخيول العربية، والسعي لإعلاء شأنها وتعزيز حضورها عالمياً.

ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة نخبة الخيل العربية، كما تؤكد المحطة السعودية المكانة المرموقة للكأس الغالية، في ظل الحرص الكبير للملاك والمربين وأفضل المرابط للمشاركة في مسيرة الحدث العريق، لما يشكله من ثقل كبير على مستوى خريطة سباقات الخيل العربية حول العالم، كما تجسد المحطة السعودية عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية للمهور والمهرات فئة «ليستد» المصنفة بـ 90 وأعلى بعمر 4 سنوات فأكثر لمسافة 1800 متر رملي، حيث يجمع السباق مجموعة مميزة من أفضل الخيول التي تمثل نخبة المرابط.

وتضم القائمة الحارث «المامون مونلو - تميمة» لحسين علي العذيقي، غازي الزمان «هلال الزمان - غزوي» لإسبطلات صفوة العاديات، مبارز الخالدية «ليث الخالدية - صافنات الخالدية» للمالك بندر بن حزام آل حثلين، قسورة الخالدية

«ليث الخالدية - مستهلة الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بجانب «سير عامر» للشيخ عبدالله حمود المالك آل صباح، وفيزير لإسطبل أجمل وبرشوسيا العشاي للمالك خلف بن رباح الشمري.

وتضم قائمة أبطال الكأس الغالية في محطات السعودية، الجواد «طلاب الخالدية» بطل نسخة عام 2018، والنسخة الثانية كانت من نصيب «صخر الخالدية»، والنسخة الثالثة «بدور عذبة»، ورابع النسخ من نصيب «حمداني خالد الخالدية»، والنسخة الأخيرة عام 2023 من نصيب الجواد «تقدير».

من جانبه، قال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نشيد بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير ودوره الريادي في قيادة سلسلة سباقات الكأس الغالية، لتجسيد نجاحات مهمة بكافة المضامير العالمية».

وأضاف: «تعكس المحطة السعودية الروابط الأخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي، بمزيد من المنجزات الهامة، كما يسلط الضوء على مسيرة مكتسبات النجاحات المشتركة».

وأشاد بالمشاركة الكبيرة لنخبة الملاك والمربين والمرابط في السعودية بأمسية سباقات الكأس الغالية، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل دلالة مهمة على مكانة وقيمة الحدث المرموق لدى جميع ملاك الخيل العربي في العالم.