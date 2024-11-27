جوارديولا: لم نكن أقوياء وعلينا تجنب الأخطاء!



لندن (د ب أ)

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن صعوبة تقبل التعادل مع فينورد الهولندي 3/3، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بالجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا. وفرض سيتي هيمنته على مجريات اللقاء وتقدم بثلاثة أهداف نظيفة حتى الدقيقة 75، والتي شهدت تقليص فينورد الفارق في الدقيقة 75 قبل أن يسجل هدفين آخرين قبل نهاية المباراة بعشر دقائق ليعادل النتيجة ويحصل على نقطة. أدت هذه النتيجة إلى تمديد سلسلة مانشستر سيتي الخالية من الانتصارات إلى ست مباريات.

وعن هذا الأمر قال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: «من الصعب قبول النتيجة». وأضاف:«كانت المباراة جيدة، حيث سجلنا ثلاثة أهداف وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكن في النهاية لسنا مستقرين بما يكفي للقيام بذلك».

وأردف: «قدمنا مباراة جيدة، ولكن بعد ذلك لم نتمكن من السيطرة على الدقائق الأخيرة، علينا أن نقبل ذلك في ظل ظروف عديدة، لكن الفريق كان ملتزماً للغاية في العديد من الأشياء». وأوضح مدرب السيتي: «لم نكن قادرين على الفوز بالمباريات». وأكد: «كفريق، وجدنا دائماً طريقة للفوز بالمباريات، لكن بعدما كانت النتيجة 3 - صفر، لم نتمكن من تسجيل الهدف الرابع أو الخامس».

وأردف: «لسوء الحظ، حدث شيء ولم نكن أقوياء بما يكفي، وعلينا تجنب الأخطاء، علينا الاستعداد والتعافي والحصول على يوم للراحة». وأكد جوارديولا: «كان وما زال وسيظل موسماً صعباً بالنسبة لنا». وكشف جوارديولا السبب وراء التغييرات الثلاثة التي قام بها في الدقيقة 69، حيث أشرك كيفين دي بروين وجيمس مكاتي وجاهماي سيمبسون بوسي بدلا من إلكاي جويندوجا وناثان آكي وفيل فودين. وقال: «جاء ناثان مصاباً، قبل 20 دقيقة من النهاية لم أشعر أن المباراة كانت في خطر، حيث أصيب عدة مرات ولم أرغب في تعريضه للخطر».

وأوضح: «يعد جويندوجان هو لاعب الوسط المدافع الوحيد لدينا، كما لعب فودين الكثير من الدقائق وكيفين يحتاج إلى اللعب أكثر». وأكمل: «كيفن مثل ماكا وجاهماي مستقر للغاية، كان ريكو يلعب بشكل جيد حقاً، وقدم ماتيوس أفضل لحظة في الشوط الثاني بتمريرة حاسمة رائعة».