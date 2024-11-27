«الثلاثية المزدوجة» تمنح منتخب السلة «البريق الدولي»



علي معالي (أبوظبي)

شهدت المرحلة الثانية من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة رقماً قياسياً سجله منتخبنا الوطني، ووضعه موقع الاتحاد الدولي للعبة «فيبا» على صدر صفحته المهتمة باللعبة في كل أرجاء العالم، حيث كانت مباراة منتخبنا الأخيرة مع شقيقه البحريني بمثابة نقطة مضيئة، أعادت البريق من جديد للسلة الإماراتية، ليس فقط بتحقيق الفوز 90- 77، ولكن بـ «الثلاثية المزدوجة» التي حققها لاعبنا ديماركو كريستيون الذي نجح في تسجيل 16 نقطة، و15 «ريباوند» وهو التقاط ناجح للكرات المرتدة عن السلة، و10 تمريرات حاسمة ساهمت في تسجيل النقاط لمنتخبنا.

وأصبح ديماركو بذلك ثالث اللاعبين وفق ما جاء على موقع الاتحاد الدولي، ضمن قائمة (الثلاثية المزدوجة)، بعد ثنائي المنتخب الفلسطيني كيندال ديك الذي حقق هذا الإنجاز عام 2017 أمام منتخب سيريلانكا «11 نقطة و9 ريباوند و14 تمريرة حاسمة»، وزميله سني سكاكيني الذي سجله في تصفيات 2021 أمام الأردن «23 نقطة و9 ريباوند و10 تمريرات حاسمة».

وأمتع ديماركو كل من وُجد في صالة نادي شباب الأهلي، بما قدمه من مهارات ومراوغات جعلته ينجح مع بقية زملائه في تحقيق انتصار مهم 90- 77، ليفتح شهية منتخبنا من جديد نحو التأهل لكأس آسيا 2025 والمقرر إقامتها في السعودية.

علق الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لمنتخبنا الوطني على ذلك، قائلاً: ما قدمه ديماركو رغم مرضه قبل المباراة بقليل يؤكد أنه يمتلك موهبة كبيرة، وأنه لاعب يستطيع التسجيل وخلق الفرص أيضاً وكذلك مساعدة زملائه بالملعب، ودوره الدفاعي والهجومي الجيد، ويمتلك اللاعب إمكانية القفز العالي وهو ما يمنحه قيمة إضافية كذلك.

من جانبه، أشاد راشد عبدالله النقبي بما يقدمه عدد من لاعبي المنتخب صغار السن، قائلاً: «نجح حامد عبداللطيف في أن يؤكد موهبته في المباراة الأخيرة من خلال تسجيله 19 نقطة ليكون الأفضل في نسبة التسجيل، وكذلك نجح محمد بن خاتم، رغم مشاركاته القليلة في المباراة أمام البحرين، بأن يضع بصمته الإيجابية ونجاحه في التكليف الذي منحه إياه مدرب المنتخب في أوقات تواجده بأرض الملعب».

وقال راشد النقبي: «ما زلنا ننتظر المزيد من ديماركو في الفترة المقبلة، كونه يمتلك موهبة كبيرة، وسبق أن شاهدته بصفوف نادي الزمالك المصري وكان رائعاً للغاية، ويتخطى في التسجيل معدل الـ 40 نقطة، وهو ما نريده منه مع منتخبنا».