3 سيناريوهات تضمن صعود الشارقة لدور الـ 16



علي معالي (أبوظبي)

رغم الثلاثية التي سجلها الشارقة في شباك فريق استقلال طاجيكستان بالجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، لكن التأهل لدور الـ 16 عن المجموعة الثالثة تأجل حتى الثالث من ديسمبر المقبل، موعد مباراة «الملك» مع الوحدات الأردني على استاد عمان الدولي ضمن الجولة السادسة والختامية بالمجموعة، في وقت ضمن فيه الوحدات التأهل، بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة بتعادله الأخير مع سباهان في إيران، ويستضيف في اليوم نفسه فريق استقلال طاجيكستان فريق سباهان.

وهناك 3 سيناريوهات لكي يتأهل الشارقة لدور الـ 16، وهي: تحقيق التعادل بأي نتيجة مع الوحدات ليصعد بشكل رسمي رفقة الوحدات، والثاني أن يحقق الشارقة الانتصار، وفي هذه الحالة يتصدر قمة المجموعة بـ 13 نقطة، أما السيناريو الثالث، فهو خسارة الشارقة، وفي الوقت نفسه خسارة سباهان أمام الاستقلال، وفي هذه الحالة يضمن «الملك» الصعود كذلك، أما إذا خسر الشارقة من الوحدات، وفاز سباهان على الاستقلال، فإن «الملك» سيجد نفسه خارج البطولة.

وأصبحت الأمور متشابكة بشكل مثير بين الشارقة وسباهان، رغم أن الملك متقدم بفارق 3 نقاط، لكن الجولة الأخيرة من البطولة ستكون أسهل بكثير للفريق الإيراني الذي يحل ضيفاً على استقلال طاجيكستان، وهو الفريق الذي لم يحقق أي نقطة، وهو «حصالة الأهداف» بالمجموعة.

رصيد الشارقة من الأهداف هو نفسه رصيد سباهان (10)، وعدد الأهداف التي دخلت في المرميين واحدة (7)، وفارق الأهداف بين الفريقين واحد كذلك بينهما (3)، وبالتالي ستصبح المباراة الأخيرة في غاية الأهمية للشارقة التي يحتاج فيها لخطف نقطة لضمان التأهل، تحسباً لأي نتيجة أخرى من جانب سباهان مع الاستقلال، والوحدات لن يفرط في المباراة رغم ضمان التأهل، وخسارة الفريق الأردني ستجعله يعود للوصافة، وما تخشاه جماهير الشارقة هو أن يحدث التهاون من لاعبيهم في المباراة، وتحدث المفاجأة التي ستكون صادمة في حال عدم قدرة الفريق على التأهل.