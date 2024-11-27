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الرياضة

مدافع العين في قائمة المواهب «الأكثر فرصة»

مدافع العين في قائمة المواهب «الأكثر فرصة»
27 نوفمبر 2024 12:55

مراد المصري (أبوظبي)

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ظهر درامان كوماري، مدافع العين، في قائمة أكثر 100 لاعب شاب تحت سن الـ 20 عاماً، في أبرز الدوريات حول العالم، من بين اللاعبين الذين حصلوا على أعلى فرصة اللعب مع الفريق الأول، وفق إحصائية قام بها المرصد الكروي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.
وقام المؤشر باحتساب دقائق لعب اللاعبين في هذه الفئة العمرية مع الفريق الأول، بمقارنة بين عامي 2023 و2024، وتصدر الإسباني باو كوبارسي لاعب برشلونة، القائمة بارتفاع إجمالي الدقائق التي لعبها هذا العام إلى 3883 دقيقة، بمؤشر تطور حصول فرصة لعب مع الفريق الأول يبلغ 91.5 بالمقارنة بين مجموع الدقائق بين آخر عامين.
وجاء في المركز الثاني بالقائمة، الإنجليزي كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، الذي ارتفع إجمالي دقائق لعبه هذا العام إلى 3183 دقيقة، بمؤشر يبلغ 83.3.
واحتل كوماري مدافع العين المالي الشاب «19 عاماً»، المركز 79 في القائمة، بدقائق لعب مع الفريق الأول بلغ 1627 دقيقة، بمؤشر فرصة لعب يبلغ 58.4.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
العين
مانشستر يونايتد
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