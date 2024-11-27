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الرياضة

كلباء.. «الشباك النظيفة» للمرة الرابعة

كلباء.. «الشباك النظيفة» للمرة الرابعة
27 نوفمبر 2024 14:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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حافظ سلطان المنذري حارس كلباء، على نظافة شباكه للمرة الرابعة في «دوري أدنوك للمحترفين»، وسط تألق كبير في الدفاع عن العرين، خاصة مع ثقة المدرب به حارساً أساسياً لـ «النمور» هذا الموسم.
نجح المنذري في الخروج بمرماه نظيفاً أمام خورفكان والبطائح والعروبة وشباب الأهلي، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف أمام الوصل والشارقة والوحدة، فيما تأجلت مباراته أمام العين.
وللمرة الأولى في حقبة الاحتراف يتلقى «النمور» 6 أهداف فقط خلال أول 8 جولات، في دليل على يقظة وتطور مستوى الحارس الأساسي للفريق.
من جانب آخر، يواصل الفريق استعداداته لمباراة الجزيرة ضمن الجولة التاسعة، وانتظم جميع اللاعبين في التدريبات، بعد أن غاب عدد منهم للإصابة، أو لأسباب تتعلق بعقودهم أمام شباب الأهلي، وأصبحوا جاهزين للقاء المهم أمام «فخر أبوظبي».
يحتل كلباء المركز السابع، وله11 نقطة، وسجل 11 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
شباب الأهلي
العين
الشارقة
الوحدة
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