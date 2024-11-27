«قائمة عالمية» في «تيم كاب أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في «كأس رايدر»، عن قائمة تضم 18 لاعباً عالمياً، الذين يمثلون فريقي قارة أوروبا وبريطانيا وأيرلندا، في بطولة «تيم كاب 2025»، المقرر إقامتها في نادي أبوظبي للجولف من 10 إلى 12 يناير المقبل.

وتضم القائمة نخبة من نجوم كأس رايدر وأبرز المواهب الصاعدة في جولة دي بي ورلد الذين حققوا فيما بينهم 70 لقباً في الجولة، وجاء اختيارهم بعد التنسيق مع فرانشيسكو موليناري قائد فريق قارة أوروبا، وجاستن روز قائد فريق بريطانيا وأيرلندا، بحيث يضم كل فريق تسعة لاعبين.

ويضم فريق قارة أوروبا ثلاثة من لاعبي كأس رايدر، وهم فرانشيسكو موليناري، ونيكولاي هويجارد، وثوربيورن أوليسن، كما تأهل تلقائياً إلى الفريق لاعبين بارزين مثل راسموس هويجارد، ونيكلاس نورجارد، والإيطالي ماتيو ماناسيرو، والثنائي الفرنسي ماثيو بافون وأنطوان روزنر،

وعلى الجانب الآخر، يضم فريق بريطانيا وأيرلندا، تومي فليتوود وتيريل هاتون، وينضم إليهم أيضاً بول وارينج، الفائز ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي الأخيرة، ومات والاس، وتوم ماكيبين، وجوردان سميث، ولوري كانتر، وآرون راي.

وسيتم الإعلان عن اللاعب الأخير لكل فريق بعد انتهاء تحدي نيدبانك للجولف 8 ديسمبر المقبل.