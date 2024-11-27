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الرياضة

حضر ميسي وغاب ميسي!

حضر ميسي وغاب ميسي!
27 نوفمبر 2024 13:16


بوينس آيريس (أ ب)

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شارك تياجو ميسي، أكبر أبناء نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، في مباراته الأولى في بطولة «كأس نيولز» في مدينة روساريو الريفية. ولعب تياجو ميسي، البالغ من العمر 12 عاما، بالقميص رقم 10 لفريق إنتر ميامي للناشئين، والذي خسر بهدف نظيف أمام فريق نيولز أولد بويز، في البطولة التقليدية للناشئين تحت 13 عاما.
ولعب أيضاً الثلاثاء، وبدأ ليونيل ميسي أولى خطواته لاعب كرة قدم في النادي الأرجنتيني بروساريو التي تبعد بـ300 كيلومتر (186 ميلاً) عن العاصمة بوينس آيريس. وحضرت والدة تياجو، أنتونيلا روكوزو، وعدد كبير من أفراد العائلة، من بينهم الجد والجدة خورخي ميسي وسيليا كوتشيتيني، في المدرجات لمشاهدة تياجو وهو يلعب.
ولم يحضر ليونيل ميسي. ولعب تياجو، الذي تم استبداله في الشوط الثاني، مع صديقه بنيامين سواريز، نجل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، زميل ميسي وصديقه المقرب في برشلونة سابقاً، والآن في إنتر ميامي. ويتواجد ميسي وسواريز في روساريو، بعد خروج إنتر ميامي المبكر من تصفيات الدوري الأميركي لكرة القدم.

أميركا
الأرجنتين
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
نيولز أولد بويز
لويس سواريز
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