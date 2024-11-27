أرسنال يُحطم سلسلة لشبونة وهافيرتز يدخل «نادي المائة»



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق أرسنال فوزاً تاريخياً خارج أرضه على سبورتنج لشبونة البرتغالي 5-1 على ملعب «خوسيه الفالادي»، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع أرسنال رصيده إلى «النقطة 10» في المركز السابع، ليعزز فرصه في التأهل إلى دور الستة عشر مباشرة، فيما يأتي سبورتينج لشبونة في المركز الثامن بفارق الأهداف.

وسجل أرسنال أمام سبورتنج عدداً من الأهداف يساوي إجمالي عدد الأهداف التي سجلها في مبارياته الثماني السابقة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا مجتمعة.

فيما كانت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أرسنال خمسة أهداف خارج أرضه في دوري الأبطال منذ أكتوبر 2008 (5-2 أمام فنرباخشة).

وأنهى فوز أرسنال بخماسية، سلسلة من 30 مباراة دون هزيمة على أرض سبورتينج لشبونة في جميع المسابقات.

كما يعد هدف كاي هافيرتز أمام لشبونة، هو الهدف رقم 100 له في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات، حيث سجل الألماني 46 هدفاً مع باير ليفركوزن و32 هدفاً مع تشيلسي و22 هدفاً مع أرسنال.

أما هدف جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 6:43 فكان هو الأسرع لأرسنال في دوري أبطال أوروبا، منذ أن سجل ثيو والكوت ضد بازل في سبتمبر 2016 (6:42 دقيقة)، في حين كان أسرع هدف لأرسنال في مباراة خارج أرضه في المسابقة منذ لوكاس بودولسكي أمام جالطة سراي في ديسمبر 2014 (2:01 دقيقة).

واستقبل سبورتنج لشبونة نفس عدد الأهداف ضد أرسنال (5)، كما استقبل في مبارياته الخمس السابقة على أرضه في دوري أبطال أوروبا مجتمعة، وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها بفارق 4+ أهداف على أرضه في المسابقة منذ الهزيمة 0-5 أمام مانشستر سيتي في فبراير 2022.

فيما خاض جيوفاني كويندا البالغ 17 عاماً مباراته الخامسة في دوري أبطال أوروبا مع سبورتينج لشبونة، ليعادل روبن نيفز، ليكون أكثر لاعب برتغالي مشاركة في المسابقة تحت سن 18 عاماً، وبعمر 17 عاماً و210 أيام، أصبح كويندا أصغر لاعب برتغالي يصل إلى خمس مباريات.