8 أندية في «النسخة الثانية» من «السوبر الإماراتي القطري»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري، إطلاق «النسخة الثانية» من بطولة «السوبر الإماراتي القطري»، من خلال إقامة 4 بطولات استثنائية تجمع أبرز 8 أندية مناصفة بين البلدين.

تُقام البطولة الأولى، والتي تحمل اسم «درع التحدي»، وتجمع الريان «وصيف» الدوري القطري، وشباب الأهلي «وصيف» دوري أدنوك للمحترفين 16 يناير 2025، بالدوحة.

فيما يلتقي ببطولة كأس السوبر فريق النصر «وصيف» كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع قطر «وصيف» كأس أمير قطر 17 يناير 2025 في دبي.

وتحمل البطولة الثالثة اسم «درع السوبر»، وتجمع السد «حامل لقب» الدوري القطري، والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين 18 يناير 2025 بالدوحة.

فيما يلتقي الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مع الوكرة بطل كأس قطر على بطولة كأس التحدي 19 يناير 2025، بأبوظبي.

وأطلقت النسخة الأولى العام الماضي، بمشاركة 4 فرق هي شباب الأهلي والشارقة أمام الدحيل والعربي.