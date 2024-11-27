ألفاريز يواصل تسريع وتيرة الأهداف مع أتلتيكو مدريد



براغ (أ ب)



عندما أطلق الحكم صافرته لاحتساب ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، توجه جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، سريعاً للكرة، واتخذ مكانه لتسديد الكرة.

وقال ألفاريز: «عندما شاهدت الركلة الحرة، قلت لرودريجو دي باول إنني شعرت بالثقة لتسديدها، وكان هدفاً رائعاً». مؤخراً، لم تكن الثقة تنقص ألفاريز، الصفقة الرئيسة لأتلتيكو في فترة الانتقالات الصيفية.

وسدد المهاجم الأرجنتيني الركلة الحرة في الدقيقة 15، مسجلاً هدفه الأول من الهدفين الذين سجلهما في المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على سبارتا براغ 6- صفر في دوري أبطال أوروبا، وهو أكبر انتصار للفريق خارج أرضه في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأوروبية.

وذكر ألفاريز الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 59: «سنواصل تدوير من يسدد الركلات الحرة».

وكان هذا هو الهدف السابع لألفاريز في آخر 10 مباريات، والثالث له في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات.

وكانت بداية ألفاريز «24 عاماً» بطيئة في موسمه الأول مع أتلتيكو، حيث سجل هدفين في 10 مباريات.

وكان ألفاريز انضم لأتلتيكو مدريد، بعد أن قضى موسمين مع مانشستر سيتي.

وقال ألفاريز: «إنها مسألة وقت قبل أن نبدأ التواصل بشكل جيد مع بعضنا، يجب أن نواصل السير في الطريق نفسه لمواصلة التحسن».

وسجل أنخل كوريا هدفين أيضاً لفريق أتلتيكو، فيما أضاف ماركوس يورنتي، وأنطوان جريزمان الهدفين الآخرين. وأوضح ألفاريز: «نعرف أن في هذا النظام من المسابقة نكون بحاجة لمواصلة حصد النقاط الثلاث، وتسجيل الأهداف، من المهم أن نحصد النقاط، ونسجل الأهداف».