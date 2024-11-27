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الرياضة

أبوظبي تستضيف ختام موسم «الدراجات النارية»

أبوظبي تستضيف ختام موسم «الدراجات النارية»
27 نوفمبر 2024 14:51

 
أبوظبي (وام)

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تستضيف أبوظبي مجموعة من فعاليات رياضة السيارات على مدار أسبوع، في مقدمتها نهائيات بطولة الدراجات النارية «سوبر كروس» التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية، وذلك في «الاتحاد أرينا»، حيث تقام النهائيات للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
ويقام السباق الأخير من البطولة 4 ديسمبر المقبل، قبل أن تستضيف جزيرة ياس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي من 5 إلى 8 ديسمبر المقبل في حلبة مرسى ياس.
وتعود بطولة الدراجات النارية «سوبر كروس» إلى أبوظبي، بعد النجاح الذي شهدته في عام 2023، عندما استضافت أول حدث ضمن هذه البطولة في الشرق الأوسط.

الإمارات
أبوظبي
الدراجات النارية
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