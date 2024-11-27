التحقيق مع حكم منح إنذاراً للاعب قبل مباراة في إنجلترا!



لندن (أ ب)



فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً جديداً مع الحكم الموقوف ديفيد كوت، هذه المرة في أعقاب مزاعم مناقشته منح بطاقة صفراء للاعب قبل مباراة، مع أحد المشجعين.

ووفقاً لصحيفة «ذي صن» التي نشرت المزاعم، أنكر كوت قيامه بارتكاب أي فعل خاطئ.

زعمت صحيفة «ذي صن» أن كوت ناقش احتمال إنذار لاعب ليدز آنذاك، إزيجان أليوسكي، مع أحد مشجعي النادي في اليوم الذي سبق مباراة أمام وست بروميتش في دوري البطولة الإنجليزية في أكتوبر 2019.

وزعمت الصحيفة أنه بعد قيام كوت بإنذار اللاعب، أرسل رسالة للمشجع تقول:«آمل أن تكون قد راهنت حسبما تمت المناقشة».

وذكر الاتحاد الإنجليزي:«هذه مزاعم خطيرة للغاية، ونحن نحقق في هذا الأمر على وجه السرعة».

وتضمن تقرير ذي صن بياناً من كوت، قال فيه:« مهما كانت المشاكل التي ربما واجهتها في حياتي الشخصية فإنها لم تضر بالقرارات التي اتخذتها في الملعب».

وأضاف:«كنت دائماً أضع نزاهة اللعبة في أعلى تقدير، وأقوم بتحكيم المباريات بعدل وبأفضل قدراتي».

وجرى إيقاف كوت يوم 12 نوفمبر من قبل الهيئة المسؤولة عن الحكام في إنجلترا، بعد مقطع فيديو أظهره وهو يدلي بتصريحات عدائية لأصدقائه بشأن مدرب ليفربول السابق. وبدأت الهيئة المسؤولة عن الحكام في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي التحقيق مع الحكم.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً تحقيقاً مع كوت، بعد ظهور مقطع فيديو، نشرته صحيفة «ذي صن» أيضاً، يظهر الحكم يستخدم الكوكايين، خلال بطولة أوروبا هذا العام.

وفيما يتعلق بالمزاعم الأخيرة بشأن البطاقة الصفراء في مباراة ليدز ذكرت الهيئة المسؤولة عن الحكام في إنجلترا:«يجب إثبات الحقائق في ضوء ظهور هذه المزاعم الخطيرة». وأضافت:«نحن نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي انتهاك لميثاق السلوك الخاص بالنزاهة التابع لنا، والذي يوقع عليه جميع الحكام سنوياً، إن مجلس إدارة الهيئة المسؤولة عن الحكام في إنجلترا ملتزم باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تم إثبات أي انتهاك لهذا الميثاق».