«الرياضات الإلكترونية» يشارك في عمومية الاتحاد الدولي بالرياض



دبي (الاتحاد)



شارك اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، الذي انعقد بمدينة الرياض في السعودية، بحضور ممثلين من 140 دولة، وذلك على هامش استضافة بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، التي أقيمت الأسبوع الماضي في الرياض.

وترأس الاجتماع الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، حيث حضره من الإمارات مريم البطران الشحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك استعراض إنجازات الاتحاد الدولي، وعرض التقرير المالي للسنة الماضية، إلى جانب تقديم مقترحات من الدول الأعضاء لتعديل بعض القوانين، حيث تمت الموافقة على بعضها، ورفض بعضها الآخر.

وشهد الاجتماع التصويت على أعضاء جدد للانضمام إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

وأشارت مريم البطران الشحي إلى أهمية توقيت الاجتماع الذي تزامن مع استضافة بطولة العالم في الرياض، والتي شهدت مشاركة تاريخية لمنتخب السيدات للمرة الأولى.

وأكدت أن الخطوة تعكس تقدم الرياضات الإلكترونية في الإمارات، وتعزز من وجودها على المستوى العالمي.

وأضافت أن الاجتماع كان فرصة للتواصل مع الدول الأعضاء، وتبادل الأفكار حول الاستراتيجيات المستقبلية، بهدف دفع الرياضات الإلكترونية إلى مزيد من النمو، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.