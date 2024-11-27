بطولة العالم للسبارتن تنطلق في «صحراء الوثبة»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق الخميس النسخة الرابعة من بطولة العالم للسبارتن، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وسبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، وتستمر حتى أول ديسمبر.

ويشارك في البطولة نخبة من الرياضيين على مستوى العالم، والناشئين والفرق المتأهلة، إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تعد من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يعد تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبيرة التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة والرياضيين.

ويشهد اليوم الأول للبطولة سباقاً ليلياً جديداً للإناث فقط لمسافة 5 كم، يضم 20 عائقاً، ما يتيح لهن المنافسة بخصوصية واجتياز العوائق عبر الكثبان الرملية لصحراء الوثبة.

ويقام الحمعة سباقٌ ليليٌّ لمسافة 5 كم، يضم 20 عائقاً، ويتيح الفرصة للذكور والإناث لتخطّي العوائق والحواجز في إحدى أصعب مراحل سلسلة بطولات سبارتن العالمية.

ويقام السبت سباق بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست 21 كم، وسباقات الأطفال التنافسية والمفتوحة التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كم.

وتُختتَم فعاليات البطولة يوم الأحد، ببطولة العالم لسباق التتابع لفِرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوح 10 كم، يضم 20 عائقاً، وسباق أوبن سبرنت 5 كم.

وتتضمّن البطولة هذا العام أيضاً منطقة للجماهير في قلب الصحراء، تمكِّنهم من تجربة السباق والاستمتاع بالترفيه، وأجنحة لمختلف الشركاء والداعمين والرعاة وسط أجواء لا مثيل لها.

ويحظى المشاركون بفرصة زيارة مهرجان الشيخ زايد الذي يقدم مجموعة من الفعاليات بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد والمواطنين والوافدين والسيّاح، عبر أجواء من التلاقي والمتعة والمرح، تعكس روح التسامح والتعايش التي تنتهجه الإمارات.

ورحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، متوقعاً نسخة رابعة جديدة مليئة بالتشويق والمنافسة، في ظل الخيارات المتعددة للسباقات التي تتيح الفرصة لمختلف مستويات اللياقة البدنية المشاركة فيها، بما في ذلك سباقات الناشئين، وسباق السيدات المسائي الذي يوفر الخصوصية الكاملة للمشاركات من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع.

وأضاف: «المرة الرابعة التي تستضيف فيها أبوظبي البطولة، ما يؤكِّد التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي وريادة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة، حيث باتت قبلة لمختلف البطولات العالمية الكبرى».

من جانبه، قال جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن العالمية: «بطولة العالم لسبارتن في أبوظبي تجربة استثنائية، والأمر لا يقتصر فقط على السباق، بل يشمل أيضاً الاستمتاع بجمال الصحراء الخلاب، ومشاهدة الجِمال في موطنها الطبيعي، والانغماس في ثقافة غنية وترحيبية».

وأضاف: «النسخة الرابعة في أبوظبي تجسد الاحترافية في العمل مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث يتم تنفيذ كل شيء بأعلى مستويات الاحترافية، ومع مشاركة الآلاف من المتسابقين من أكثر من 80 دولة، تُعد البطولة احتفالاً عالمياً بالرياضة والتحدي، وللمرة الأولى في أبوظبي، نفخر بتقديم سباق للسيدات فقط، يوفر الخصوصية الكاملة للمشاركات.