الهلال يخوض «اختبار القوة» أمام الشباب



الرياض (أ ف ب)



يخوض الهلال حامل اللقب الجريح رحلة محفوفة بالمخاطر أمام الشباب الرابع السبت، في حين يسعى الاتحاد للاحتفاظ بالصدارة التي خطفها من الهلال بالذات، عندما يحلّ ضيفاً على الاتفاق في المرحلة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويسعى الهلال ثاني الترتيب لتعويض إخفاقه في آخر مباراتين حيث خسر محلياً أمام الخليج 3-2 وفقد الصدارة بفارق نقطتين لمصلحة الاتحاد الفائز على الفتح 2-0.

كما تعادل قارياً أمام السد القطري 1-1، وتخلى عن صدارة المجموعة في دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجديدة التي بلغ خلالها ثمن النهائي.

ومُني الهلال بخسارته الأولى في الدوري منذ مايو 2023، ضمن سلسلة من 57 مباراة من دون هزيمة، وتحديداً منذ سقوطه أمام العدالة 0-2 العام الماضي.

كما هي الخسارة الأولى للهلال في 17 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وجاءت على يد مدربه السابق اليوناني يورجوس دونيس.

ولا يضع لاعبو المدرب البرتغالي جورجي جيسوس سوى الفوز نصب أعينهم لمصالحة جماهيرهم، مع الرغبة في العودة إلى طريق سكة الانتصارات واستعادة الصدارة بانتظار دعسة ناقصة من الاتحاد.

في المقابل، يسير لاعبو المدرب البرتغالي فيتور بيريرا بخطوات ثابتة وستكون مواجهة الهلال اختباراً قوياً لأصحاب المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات مقابل تعادل وثلاث هزائم.

الشباب هو الآخر كان قد تعثر في مباراته الأخيرة بعد ثلاثة انتصارات توالياً بتعادله أمام الأخدود 1-1.

وسيحاول الشباب خطف نقاط المباراة الثلاث وسط جماهيره، مع انتظار تعثر النصر الثالث برصيد 22 نقطة أيضاً في محاولة التقدم أكثر في الترتيب.

ويتطلع الاتحاد للحفاظ على الصدارة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق الثاني عشر السبت أيضاً.

وتعتبر مواجهة الاتفاق اختباراً مهماً للاعبي المدرب الفرنسي لوران بلان، بعدما استغلوا سقوط الهلال للاستئثار بالمركز الأول.

ويسير الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 30 بخطى ثابتة، ففاز في 10 مباريات من أصل 11، ولم يذق طعم الهزيمة سوى في مباراة واحدة وكانت على يد نظيره الهلال.

من ناحيته، يسعى الاتفاق للعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما فشل في حصد النقاط الثلاث منذ 14 سبتمبر، حين فاز على مستضيفه الفتح 2-1، حيث خسر في 5 مباريات وتعادل في ثلاث آخرها أمام الرياض سلباً.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن الرائد وضمك في المركزين العاشر والحادي عشر توالياً، وثلاث نقاط عن الرياض التاسع والتعاون الثامن.

ويواجه النصر ضيفه ضمك الجمعة على ملعب الأول بارك.

ويدخل النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو اللقاء باحثاً عن الفوز لتعويض خسارته على أرضه أمام القادسية 1-2 في المرحلة الماضية.

ولم تُحسم مشاركة الثلاثي البرازيلي أندرسون تاليسكا والإسباني إيمريك لابورت وأيمن يحيى، بينما تأكدت جاهزية المدافع الفرنسي محمد سيماكان.

وكان النصر ضمن تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على مضيفه الغرافة القطري 3-1 بفضل ثنائية لرونالدو.

من ناحيته، ارتفعت معنويات لاعبي ضمك بعد الفوز الأخير على الخلود 2-1.

وتفتتح المرحلة الخميس حيث يلعب الفيحاء مع العروبة، والأخدود مع الخلود والفتح مع الرياض، وتستكمل الجمعة بمباراتي القادسية مع الخليج والأهلي مع الوحدة، والسبت بلقاء الرائد مع التعاون.