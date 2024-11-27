محمد الشرقي يلتقي مريم الزيودي



الفجيرة (وام)



التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، مريم أحمد الزيودي، لاعبة ألعاب القوى لأصحاب الهمم، لحصولها على عدد من الميداليات الرياضية، وتحقيقها إنجازات رياضية دولية.

وأكّد سموه خلال اللقاء المكانة التي حققتها إمارة الفجيرة في المحافل الرياضية الدولية بطموح شبابها وشاباتها، من أصحاب الإنجازات الرياضية، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لهذه الإنجازات في المجال الرياضي، وأهميته في دعم تنافسية الرياضة المحلية في منصّات التتويج العالمية.

وهنّأ سموه، مريم الزيودي، على تميّزها في المجال الرياضي، مؤكّداً أهمية استمرار الطّموح نحو المزيد من النجاحات والإنجازات المشرّفة.

وحصلت مريم الزيودي على ذهبية الألعاب الآسيوية في الصين 2023، وذهبية بطولة العالم البارالمبية في اليابان 2024، والمركز الرابع مع رقم شخصي جديد، وتحطيم الرقم الآسيوي في دفع الجلّة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وأعربت مريم الزيودي عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة لدعمه الدائم وتشجيعه للموهوبين والرياضيين.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.