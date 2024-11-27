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الرياضة

«رونالدو الجديد» يغازل «الشياطين الحمر»!

«رونالدو الجديد» يغازل «الشياطين الحمر»!
27 نوفمبر 2024 18:20

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية النقاب عن أن النجم السويدي الهداف فيكتور جيوكيرز مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي و«أيقونة» منتخب السويد، حدد الجهة التي يرغب في أن يقصدها عند رحيله عن ناديه البرتغالي، سواء في «الميركاتو» الشتوي المقبل أو في «صيف 2025»، وهي مانشستر يونايتد.
وقالت الصحيفة إنه يرغب في أن يكون مع روبن أموريم مدربه السابق في سبورتنج، والذي تم تعيينه مؤخراً مديراً فنياً لـ «الشياطين الحمر».
ويلفت جيوكيرز أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها برشلونة وليفربول وتشيلسي وأرسنال، ولكن الصحيفة أكدت عبر مصادرها الخاصة أن اللاعب يريد اللعب لـ «اليونايتد» كما أبدى النصر السعودي اهتمامه بضم هذه «الموهبة السويدية».
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن جيوكيرز الذي يطلقون عليه لقب «رونالدو الجديد» لكونه يلعب لسبورتنج لشبونة الذي عرف العالم رونالدو من خلاله قبل 21عاماً، يُعتبر من النجوم التي تحظى بطلب كبير في سوق الانتقالات باعتباره رأس حربة تقليدي، وهو المركز الذي أصبح نادراً في السنوات الأخيرة.
وكان روبن أموريم مدربه السابق والمدير الفني الحالي لـ «اليونايتد» صاحب الفضل في ضمه إلى سبورتنج في صيف 2023 مقابل 24مليون يورو، وأشركه أساسياً في الهجوم ولم يخذله إذ سجل 43هدفاً وصنع 15 بمختلف المسابقات التي شارك فيها متقدماً وقتها على الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، إذ سجل الأخير 36 هدفاً وصنع 8 أهداف.
ويتصدر جيوكيرز «جوهرة سبورتنج الثمينة» قائمة هدافي الدوري البرتغالي برصيد 16هدفاً سجلها في 11 مباراة، وصنع هدفاً واحداً في نفس البطولة هذا الموسم.
وأسهم في فوز فريقه الموسم الماضي ببطولة الدوري البرتغالي، وحصل على لقب الهداف برصيد 29هدفاً وأفضل لاعب أيضاً.
ويمتد عقد جيوكيرز مع سبورتنج حتى صيف 2028 وبشرط جزائي 100 مليون يورو، غير أن هناك اتفاقاً ضمنياً بينه وبين النادي على إمكانية السماح له بالرحيل في الصيف المقبل مقابل 75مليون يورو فقط.
ومع منتخب السويد، سجل جيوكيرز 9 أهداف وصنع 4 أهداف في دوري الأمم الأوروبية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
سبورتنج لشبونة
برشلونة
النصر السعودي
روبن أموريم
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