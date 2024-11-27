«الآسيوي» يقيم أداء التحكيم في مباراة السد والهلال



كوالالمبور (د ب أ)



أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيقوم بإجراء تقييم شامل لأداء التحكيم، بما في ذلك أداء حكم الفيديو المساعد «الفار»، خلال مباراة دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الغرب، والتي جمعت بين السد القطري والهلال السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني: «سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل مراجعة تفصيلية حول قرارات التحكيم والأداء العام للحكام، وفي حالة وجود أي أخطاء أو جوانب تقصير، فإنه سيتم التعامل معها بحسب تعليمات وبروتوكولات تقييم الحكام وتحسين الأداء، الموضوعة من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وكان حكم المباراة الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك تساهل وفقاً لخبراء التحكيم في احتساب عدة ركلات جزاء لمصلحة الهلال رغم ذهابه لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» مرتين. واختتم البيان: «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد على التزامه الثابت بالمحافظة على أعلى معايير التحكيم في جميع مسابقاته، حيث إن ضمان نوعية واحترافية حكام المباريات، بما في ذلك عمليات نظام حكم الفيديو المساعد، يعتبر من أهم أولويات الاتحاد القاري».