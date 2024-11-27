الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الآسيوي» يقيم أداء التحكيم في مباراة السد والهلال

«الآسيوي» يقيم أداء التحكيم في مباراة السد والهلال
27 نوفمبر 2024 18:51

 
كوالالمبور (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جيسوس: «نخبة آسيا» تشبه «أبطال أوروبا»
الهلال يخوض «اختبار القوة» أمام الشباب


أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيقوم بإجراء تقييم شامل لأداء التحكيم، بما في ذلك أداء حكم الفيديو المساعد «الفار»، خلال مباراة دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الغرب، والتي جمعت بين السد القطري والهلال السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني: «سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل مراجعة تفصيلية حول قرارات التحكيم والأداء العام للحكام، وفي حالة وجود أي أخطاء أو جوانب تقصير، فإنه سيتم التعامل معها بحسب تعليمات وبروتوكولات تقييم الحكام وتحسين الأداء، الموضوعة من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».
وكان حكم المباراة الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك تساهل وفقاً لخبراء التحكيم في احتساب عدة ركلات جزاء لمصلحة الهلال رغم ذهابه لتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» مرتين. واختتم البيان: «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد على التزامه الثابت بالمحافظة على أعلى معايير التحكيم في جميع مسابقاته، حيث إن ضمان نوعية واحترافية حكام المباريات، بما في ذلك عمليات نظام حكم الفيديو المساعد، يعتبر من أهم أولويات الاتحاد القاري». 

 

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد
الهلال
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
آخر الأخبار
جيسوس: «نخبة آسيا» تشبه «أبطال أوروبا»
الرياضة
جيسوس: «نخبة آسيا» تشبه «أبطال أوروبا»
اليوم 19:50
جوندوجان: «السيتي» لا يستطيع خسارة مباراة ليفربول
الرياضة
جوندوجان: «السيتي» لا يستطيع خسارة مباراة ليفربول
اليوم 19:46
نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب الحاضنات والمسرعات تحت مظلة شبكة حاضنات الأعمال
علوم الدار
نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب الحاضنات والمسرعات تحت مظلة شبكة حاضنات الأعمال
اليوم 19:45
«البولينج» يشارك في «آسيا والباسيفيك للصم»
الرياضة
«البولينج» يشارك في «آسيا والباسيفيك للصم»
اليوم 19:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. لطيفة بنت محمد تُطلّق مشروع «متحف دبي للتصوير»
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. لطيفة بنت محمد تُطلق مشروع «متحف دبي للتصوير»
اليوم 18:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©