جوندوجان: «السيتي» لا يستطيع خسارة مباراة ليفربول

مانشستر (أ ف ب)



أقرّ الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، أن الهزيمة أمام مضيفه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد قد تُنهي آمال بطل المواسم الأربعة الأخيرة في الاحتفاظ بلقبه، حيث يسعى «السماوي» جاهداً لإنهاء سلسلة النتائج السيئة.

وأهدر السيتي تقدمه 3-0 أمام فينورد الهولندي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ليخرج من ملعبه متعادلاً 3-3، بعد 5 هزائم توالياً في جميع المسابقات.

وللمرة الأولى، وفي المباراة الرقم 942 في مسيرته التدريبية، رأى الإسباني بيب جوارديولا فريقه السيتي يفشل في الفوز بمباراة بعد تقدمه بثلاثة أهداف.

ويتأخر السيتي الذي تعرض لثلاث هزائم توالياً في الدوري ويقبع في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بقيادة مدربه الجديد الهولندي آرن سلوت، قبل المواجهة النارية المرتقبة بينهما في المرحلة الثالثة عشرة.

وكان جوارديولا اعترف في وقت سابق أن دفاع السيتي عن اللقب سيكون صعباً إذا خسر في ملعب أنفيلد، بعد الهزيمة أمام توتنهام برباعية نظيفة الأسبوع الماضي.

ولم تخرج كلمات الدولي الألماني جوندوجان (34 عاماً) عن تقييم مدربه «البقاء في سباق اللقب، ربما نعم (إنها مباراة لا يستطيع مانشستر سيتي أن يخسرها»، لأن 11 نقطة ستكون فجوة ضخمة».

وتابع «أنفيلد دائماً ما يكون صعباً، بغض النظر عن الموقف، لقد عانينا في السنوات الأخيرة للذهاب إلى هناك، وندرك أن ليفربول فريق رائع يملك ثقة كبيرة الآن».

وأضاف «ستكون الأمور صعبة قدر الإمكان، ولكن هذا يلخص الموقف الآن، يبدو أننا يجب أن نخوض هذا الموسم بأصعب طريقة ممكنة».

وعن التعادل أمام فينورد، قال قائد الثلاثية الشهيرة لسيتي في موسم 2022-2023 (الدوري-الكأس-دوري الأبطال) الذي عاد إلى النادي في أغسطس بعد فترة قصيرة في برشلونة الإسباني، أن طبيعة ما حصل جعلته يشعر وكأنه هزيمة.

وأردف «الإحساس الآن هو خيبة أمل كبيرة، ولكن كرة القدم هي كرة القدم، وهي تصنع أحياناً لحظات لا تصدق ولحظات صعبة يجب أن تواجهها».