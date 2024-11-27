جيسوس: «نخبة آسيا» تشبه «أبطال أوروبا»

الدوحة (د ب أ)



شدد جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي لكرة القدم، على أن فريقه كان يسعى للفوز خلال المباراة التي تعادل فيها خارج ملعبه أمام السد القطري 1-1، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم الهلال في الشوط الأول عبر هدف علي البليهي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك السد التعادل عن طريق باولو أوتافيو في الدقيقة 71.

وقال جيسوس بعد المباراة: «كان هدفنا الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل، قدمنا أداءً جيداً، والفريقين كانا على مستوى عالٍ جداً.

وأضاف: «البطولة صعبة للغاية، فهي تشبه دوري أبطال أوروبا، وهو ما تسبب في حالة إرهاق شديدة بالنسبة لنا، ولكن هذا الأمر ليس عذراً، إذا أردنا النجاح يجب علينا إدارة المرحلة بالشكل المطلوب، الضغط والإرهاق هو قدر الأندية الكبرى التي تنافس في جميع البطولات، ونحن على قدر المسؤولية».

وقال: «في كل الأحوال انتهت المباراة بالتعادل، وبالنسبة لي كان يمكن أن يكون الأداء أفضل مما شاهدناه قياساً بمستوى المباراة».

وأضاف: «اللاعبون الجاهزون هم من بدأوا المباراة، وتعمدنا إراحة بعض اللاعبين من بينهم سافيتش الذي أشركناه في الشوط الثاني، نعاني من بعض الغيابات، وننتظر عودة نيمار ومالكوم وروبن نيفيز من أجل دعمنا خلال الفترة المقبلة».

في المقابل، قال فيليكس سانشيز مدرب السد: «تأخرنا بهدف وكان يتوجب علينا العودة للمباراة، وقد أدركنا التعادل وكان بمقدورنا الذهاب إلى ما هو أبعد».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على ما قدموه، فقد كانت المباراة قوية للغاية قدم فيها اللاعبون مستوى كبيراً، ولعبنا أمام دفاع صعب وقوي وكان هدفنا هو الفوز».

وأوضح: «المباراة أخذت تطورات كبيرة ومرت بعدة فترات من ناحية الأداء، هدفنا هو التأهل إلى دور الـ16، صحيح أننا لم نخسر أي مباراة في المنافسة لكن هدفنا أمام الهلال لم يكن التعادل وإنما الفوز، أنا سعيد برؤية هذه الجماهير والتشجيع الكبير الذي حظي به الفريق واللاعبون في المباراة».

واختتم سانشيز تصريحاته قائلاً: «كنا نعرف أن المباراة أمام نادٍ كبير، لكن هدفنا كان الفوز، وأنا مقتنع بما قدمه اللاعبون، وسنواصل العمل لأنه من المهم في كرة القدم مواصلة العمل ومواصلة السعي من أجل الفوز وتخطي كل التحديات».