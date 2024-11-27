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الرياضة

غياب حارس توتنهام لفترة طويلة

غياب حارس توتنهام لفترة طويلة
27 نوفمبر 2024 20:49

 
لندن (أ ف ب)

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أعلن الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن حارس فريقه الدولي الإيطالي جولييلمو فيكاريو سيغيب عن الملاعب لأشهر عدة، عقب خضوعه لعملية جراحية، بعد إصابته بكسر في الكاحل.
وأصيب فيكاريو في المباراة ضد مانشستر سيتي (4-0) في مانشستر، وأكملها رغم الألم.
وقال بوستيكوغلو في مؤتمر صحفي «حقيقة أنه لعب على هذا المستوى لمدة 60 دقيقة، وهو يعاني من كسر في الكاحل أمر رائع جداً»، مضيفاً «أعتقد أنكم تدركون من الخارج ما كنا نعرفه عنه داخلياً».
وبخصوص مدة غيابه، أوضح «أنها ليست مسألة أسابيع، بل أشهر، لقد خضع لعملية جراحية، وهناك مواعيد نهائية معينة يجب احترامها».
ولم يرغب المدرب الأسترالي في إعطاء إشارة أكثر دقة «لأن ذلك يضع ضغطاً مفرطاً على اللاعب».
وتابع مازحاً «بمعرفته، سيتخطى حدود عدم التواجد، ومعرفته أيضاً، سيكون لدينا تحديثات يومية بخصوص حالته على حسابه على إنستغرام».
وتحدث بوستيكوجلو عن «ضربة قوية» لحارس المرمى البالغ من العمر 28 عاماً، والذي «قضى موسماً استثنائياً معنا وكان يتطور حقاً قائد للمجموعة».
وانضم فيكاريو إلى توتنهام في الشهر ذاته الذي تعاقد فيه مع المدرب الأسترالي في يونيو 2023 قادما من إمبولي الإيطالي خلفاً للفرنسي هوجو لوريس الذي رحل بعد أحد عشر عاماً في نادي شمال لندن.
وفي غياب فيكاريو، سيحرس عرين توتنهام المخضرم الإنجليزي فرايزر فورستر (36 عاماً)، حسبما أكد بوستيكوجلو.

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آنجي بوستيكوجلو
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