صالح الداوود مديراً لمنتخب السعودية

الرياض (د ب أ)



اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين اللاعب الدولي السابق صالح الداود مديراً للمنتخب السعودي.

ويعمل الداود حالياً مساعد المدير الفني لشؤون اكتشاف المواهب بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والمشرف العام على مراكز التدريب الإقليمية، وعمل مشرفاً على محطات اكتشاف المواهب من 10 سنوات إلى 14 سنة، كما سبق له العمل إدارياً في نادي الشباب.

ويحمل الداود شهادة التدريب الآسيوية «أيه»، ومثل المنتخب الوطني في بطولات متعددة عبر 31 مباراة دولية.

ويتولى الداود بداية من اليوم الأربعاء مهامه في المنتخب الوطني.