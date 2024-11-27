الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حادث طعن» في «أبطال أوروبا»!

«حادث طعن» في «أبطال أوروبا»!
27 نوفمبر 2024 21:06

 
بولونيا (أ ب)

أخبار ذات صلة
جيسوس: «نخبة آسيا» تشبه «أبطال أوروبا»
جوارديولا: لم أقصد الاستخفاف بقضية «إيذاء النفس»!


أعلن نادي ليل الفرنسي أنه تم طعن اثنين من مشجعيه، عندما تعرضت مجموعة من الجماهير لهجوم، قبل مباراة الفريق ضد مضيفه بولونيا الإيطالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصدر ليل بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي يدين «هذا الهجوم الجبان الذي لا يطاق»، مشيراً إلى أنه وقع أمس الثلاثاء.
وكشف ليل «خلال الهجوم الذي يعتقد أنه شارك فيه نحو 80 مهاجماً، أصيب اثنان من مشجعينا بطعنات، من بين إصابات أخرى، وتلقيا العلاج الطبي اللازم».
وأضاف النادي الفرنسي أن الشرطة الإيطالية عززت حماية مشجعيه قبل انطلاق المباراة.
وبحسب ما أفاد به ليل «ومع ذلك، فإننا ندعو مشجعينا في بولونيا إلى توخي أقصى درجات اليقظة، لضمان سير الرحلة في ظروف آمنة».
يذكر أن ليل يتواجد في المركز السابع عشر بترتيب مرحلة الدوري بالبطولة القارية برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، في حين يحتل بولونيا المركز الـ31 برصيد نقطة وحيدة.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليل
بولونيا
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد عتيق بن سلومه الخييلي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد محمد عتيق بن سلومه الخييلي
اليوم 22:12
وزارة الدفاع تنعى شهيد الواجب محمد عتيق الخييلي
علوم الدار
وزارة الدفاع تنعى شهيد الواجب محمد عتيق الخييلي
اليوم 22:08
إدارة بايدن تحث أوكرانيا على خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً
الأخبار العالمية
إدارة بايدن تحث أوكرانيا على خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً
اليوم 22:07
تأجيل انتخابات الاتحادات إلى يونيو 2025
الرياضة
تأجيل انتخابات الاتحادات إلى يونيو 2025
اليوم 22:00
لامين يامال يحصد جائزة الفتى الذهبي
الرياضة
لامين يامال يحصد جائزة الفتى الذهبي
اليوم 21:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©