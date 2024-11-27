«حادث طعن» في «أبطال أوروبا»!



بولونيا (أ ب)



أعلن نادي ليل الفرنسي أنه تم طعن اثنين من مشجعيه، عندما تعرضت مجموعة من الجماهير لهجوم، قبل مباراة الفريق ضد مضيفه بولونيا الإيطالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصدر ليل بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي يدين «هذا الهجوم الجبان الذي لا يطاق»، مشيراً إلى أنه وقع أمس الثلاثاء.

وكشف ليل «خلال الهجوم الذي يعتقد أنه شارك فيه نحو 80 مهاجماً، أصيب اثنان من مشجعينا بطعنات، من بين إصابات أخرى، وتلقيا العلاج الطبي اللازم».

وأضاف النادي الفرنسي أن الشرطة الإيطالية عززت حماية مشجعيه قبل انطلاق المباراة.

وبحسب ما أفاد به ليل «ومع ذلك، فإننا ندعو مشجعينا في بولونيا إلى توخي أقصى درجات اليقظة، لضمان سير الرحلة في ظروف آمنة».

يذكر أن ليل يتواجد في المركز السابع عشر بترتيب مرحلة الدوري بالبطولة القارية برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، في حين يحتل بولونيا المركز الـ31 برصيد نقطة وحيدة.