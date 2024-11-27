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الرياضة

سواريز «تمديد العقد» مع إنتر ميامي

سواريز «تمديد العقد» مع إنتر ميامي
27 نوفمبر 2024 21:24

 
واشنطن ( رويترز)

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قال نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، إن لويس سواريز مهاجم أوروجواي وقع على تمديد عقده معه مما سيبقي اللاعب «37 عاماً» مع الفريق في الموسم المقبل.
وانضم سواريز، الذي لعب مع ليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، إلى ميامي في ديسمبر من العام الماضي للعب في موسم 2024، ليلعب إلى جانب زملائه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
وتصدر ميامي ترتيب الدور التمهيدي للدوري الأميركي، ليفوز بدرع المشجعين، بعد أن حصد رصيداً قياسياً بلغ 74 نقطة في 34 مباراة، وسجل سواريز 20 هدفاً في 27 مباراة.
لكن الفريق خسر في الدور الأول للأدوار الإقصائية.
وشارك سواريز، الذي قال إن ميامي سيكون ناديه الأخير، في مباراته رقم 143 والأخيرة مع أوروجواي في سبتمبر الماضي وهو الهداف التاريخي للبلاد برصيد 69 هدفاً. 

أميركا
إنتر ميامي
لويس سواريز
ليونيل ميسي
جوردي ألبا
بوسكيتس
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