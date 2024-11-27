لامين يامال يحصد جائزة الفتى الذهبي



برشلونة (رويترز)



أعلنت صحيفة توتوسبورت الرياضية، فوز لامين يامال لاعب برشلونة بجائزة الفتى الذهبي 2024 مكللاً عاماً ساعد فيه إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم، ليصبح عن عمر 17 عاماً وأربعة أشهر أصغر لاعب على الإطلاق يحصل على الجائزة.

وفاز يامال بالجائزة، التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عاماً في أوروبا، متفوقاً على أردا جولر لاعب ريال مدريد ووارين زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان.

وفاز جمال بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة أوروبا 2024 التي أقيمت في ألمانيا، حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في النهائيات وأصغر لاعب يسجل في البطولة بعدما هز الشباك في الدور قبل النهائي أمام فرنسا.

كما أنه أصغر لاعب يفوز ببطولة أوروبا، عندما تغلبت إسبانيا 2-1 على إنجلترا في النهائي، كما حصل على جائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 بحفل جوائز الكرة الذهبية الشهر الماضي.

وواصل يامال، أحد أبناء أكاديمية برشلونة، تألقه هذا الموسم، إذ سجل خمسة أهداف في 12 مباراة مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.