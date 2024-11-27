شباب الأهلي يحسم التأهل بـ «ريمونتادا» في «أبطال آسيا 2»



مراد المصري (أبوظبي)



حسم شباب الأهلي تأهله إلى دور الـ 16، ضمن «دوري أبطال آسيا 2»، عقب فوزه المثير على الحسين إربد الأردني بـ «ريمونتادا»، بعدما قلب تأخره بهدفين، إلى الانتصار 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد عمّان الدولي، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى «10 نقاط» في صدارة المجموعة، ويرافقه الحسين إربد إلى الدور المقبل، لأنه يحتل المركز الثاني وله 9 نقاط.

وعقب فوز الكويت الكويتي على ناساف الأوزبكي 2-1، ودع الفريقان المسابقة، بعدما رفع الكويت رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد ناساف عند 4 نقاط في المركز الرابع.

سجل لشباب الأهلي سردار أزمون في الدقيقة 42، ورينان فيكتور في الدقيقة 87، ومؤنس دبور في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وأحرز للحسين إربد يوسف صيصا في الدقيقة 5، ومحمود مرضي في الدقيقة 15.

دفع باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، بسردار أزمون لقيادة الهجوم، مع وجود ماتياس ليما، بالا ويحيى الغساني، وفي الارتكاز برونو ليموس وسعيد عزت، وفي الدفاع رينان فيكتور وكوان وياجو سانتوس وإيجور جوميز، والحارس حسن حمزة.

تقدم الحسين مبكراً بهدف سجله يوسف صيصا من تسديدة قوية من خارج المنطقة لم يستطع حسن حمزة التصدي لها في الدقيقة الخامسة.

ظهر الارتباك على الخط الخلفي وحارس «الفرسان» خلال ربع الساعة الأول، ليستغل محمود مرضي كرة عبرت الخطوط الخلفية، ويهرب من خلف المدافعين، ويودعها بسهولة داخل الشباك معلناً عن الهدف الثاني في الدقيقة 15.

جاءت أولى المحاولات الحقيقة من شباب الأهلي، بعد تسديدة من سردار أزمون من داخل المنطقة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 29، واقترب «الفرسان» من افتتاح التسجيل، إلا أن العارضة تصدت لتسديدة قوية من الغساني في الدقيقة 38.

وأثمرت محاولات «الفرسان» عن تسجيل الهدف الأول، بتسديدة صاروخية بعيدة المدى من سردار أزمون في الدقيقة 42.

أجرى سوزا مدرب «الفرسان» تبديلاً مزدوجاً مطلع الشوط الثاني، بإشراك فيدريكو كارتابيا وريكلمي بدلاً من بالا وإيجور جوميز، أهدر ليما فرصة محققة لإدراك التعادل، بعدما توغل بالكرة داخل المنطقة، إلا أنه سددها بعيدة عن المرمى، وتواصلت محاولات شباب الأهلي، ومنها تسديدة زاحفة من رينان فيكتور من داخل المنطقة أدرك بها التعادل في الدقيقة 87،

واقتنص «البديل» مؤنس دبور الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.