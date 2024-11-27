أموريم يطالب مانشستر يونايتد بتسجيل الكثير من الأهداف



مانشستر (د ب أ)



يتطلع روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد لإحراز ماركوس راشفورد وزملائه في هجوم الفريق المزيد من الأهداف، في إطار مساعيه لتحقيق أول فوز على ملعب «أولد ترافورد» معقل النادي الإنجليزي.

وحل البرتغالي أموريم «39 عاماً» مكان الهولندي إريك تين هاج، ويستعد مانشستر يونايتد لإنهاء شهر مثير عندما يستضيف بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس.

واستهل أموريم مشواره مع مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع إيبسويتس تاون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، في مباراة شهدت إلغاء هدف لمهاجم الفريق ماركوس راشفورد. وأكد أموريم أن الفريق سيعاني لفترة حتى ينجح في تطبيق أفكاره، مضيفا «القلق موجود، ولكن يجب أن نتحسن» وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نملك لاعبين جيدين بإمكانهم تسجيل العديد من الأهداف، ولكننا سيطرنا في الشوط الثاني أمام إيبسويتش، نستحوذ على الكرة ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى المنافس».

وتابع المدرب الشاب «سنحاول التحسن كفريق، وسيسجل المهاجمون راسموس هولوند وجوش زيركزي وراشفورد المزيد من الأهداف، وكذلك يجب أن يسجل برونو فرنانديز الكثير من الأهداف، ويجب أن يتحسن أداء أماد ديالو أمام مرمى المنافسين».

وواصل «كل هؤلاء اللاعبين بحاجة إلى التحسن، ويمكننا تسجيل العديد من الأهداف، يجب أن نتحسن كفريق أكثر من الاستفسار عن حاجتنا لضم مهاجم جديد لتسجيل الأهداف». وقال أموريم إنه سيحاول مساعدة راشفورد الذي سجل خمسة أهداف في 19 مباراة هذا الموسم. وأضاف أيضا «سنحاول إيجاد الحل المناسب له، كما هو الحال بالنسبة للاعبين الآخرين، ولكن يجب أن يحاول راشفورد أن يستعيد أفضل مستوياته».

ومن المحتمل أن يجلس راشفورد على مقاعد البدلاء الخميس في ظل تخطيط أموريم لتدوير التشكيل الأساسي لإراحة اللاعبين في ظل ضغط المباريات.