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الرياضة

فضية وبرونزية للتايكوندو في بطولة العالم بالبحرين

فضية وبرونزية للتايكوندو في بطولة العالم بالبحرين
27 نوفمبر 2024 23:00

 

المنامة (وام)

أحرزت وردة حسن الميدالية الفضية، وسارة حسن الميدالية البرونزية في منافسات البومسا تحت تصنيف «P52»، ببطولة العالم الأولى للبومسا للباراتايكوندو 2024.
وتستضيف مملكة البحرين البطولة على مدار 3 أيام، وتعد البارا تايكوندو نسخة مخصصة من رياضة التايكوندو، لأصحاب الهمم، بإشراف الهيئة الرئيسية للتايكوندو، وهي الاتحاد العالمي للتايكواندو «WT».
وترأس الوفد المشارك في البطولة محمد المدني، عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المدرب عبدالقدوس محمد، واللاعبين محمد الملا، ووردة حسن وسارة حسن.
وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكوندو، حرص الاتحاد على تعزيز وجوده في البطولات الدولية، والتركيز على دعم وتمكين رياضات أصحاب الهمم، بهدف تحقيق الدمج الاجتماعي، وزيادة الوعي بأهمية هذه الرياضات، ما يمنحهم فرصة للتنافس والتألق في المحافل الرياضية الدولية.

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