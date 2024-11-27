«أقعيدة» تعانق كأس اللقايا الأبكار في جائزة زايد الكبرى للهجن

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات سن اللقايا في اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى للهجن 2024، التي أُقيمت بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.

وحصدت «أقعيدة» لمحمد علي حماد الشامسي، كأس اللقايا الأبكار في الشوط المفتوح، وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، بعد أن سجلت توقيتاً 7:13:06 دقيقة.

وحلت «خيرة» لمبارك بن نصرة العامري في المركز الثاني بتوقيت 7:16:38 دقيقة، و«النويعس» لأحمد علي سلطان السبوسي في المركز الثالث بتوقيت 7:20:00 دقيقة.

وفازت «الشاهينية» لفيصل طالب شريم المري بثاني رموز الأبكار لسن اللقايا في شوط المحليات، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:19:54 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «لوى» لسلطان علي سالم الكتبي، والمركز الثالث لـ «فال» لعبد العزيز سيف سويلم الكتبي.

وفي شوط اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج، انتزعت «لينة» لحمد نهيان سالم العامري الناموس وكأس الشوط، بعد أن عبرت خط النهاية في المركز الأول وسجلت 7:21:42 دقيقة.

وجاءت في المركز الثاني «النايفة» لحميد سعيد عامر النيادي بتوقيت 7:21:52 دقيقة، وفي المركز الثالث «الذهبية» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت 7:21:78 دقيقة.

وفي آخر أشواط رموز اللقايا، تُوجت «سيادة» لراشد سعيد الهاملي بكأس المهجنات الإنتاج، حيث احتلت المركز الأول بتوقيت 7:14:02 دقيقة، وحلت في المركز الثاني «غزلان» لمحمد القرين العامري بتوقيت 7:14:19 دقيقة، وثالثة «الشايبة» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت 7:15:59 دقيقة.

وتنتقل المنافسات اليوم في اليوم الرابع للجائزة، لسن الإيذاع التي تقام على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية.

وخصصت اللجنة المنظمة أول أربعة أشواط للرموز، وهي بندقية الجعدان المفتوح وشداد الجعدان المحليات وبندقية الجعدان المحليات الإنتاج وشداد الجعدان المهجنات الإنتاج.

ويحصل الفائز في كل شوط من أشواط الرموز على مليون درهم جائزة مالية، فيما يحصل الفائزون في بقية الأشواط من الخامس وحتى العشرين على 50 ألف درهم.

وتشهد الفترة المسائية المنافسة على رموز الإيذاع الأبكار عبر 4 كؤوس في أشواط المفتوح والمحليات والمحليات الإنتاج والمهجنات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة وقدرها 1.5 مليون درهم.

«شاهين» يتألق في «صباحية الجعدان» بـ«أفضل توقيت»

حلّق «شاهين» لسعيد محسن بخيت السلمي العامري، بأول رموز أشواط الفترة الصباحية الخاصة باللقايا، ونال بندقية الجعدان، بعد أن أنهى مسافة الشوط البالغة 5 كلم بزمن قدره 7:14:98 دقيقة (أفضل توقيت)، وفي الشوط الثاني فاز «عجيب» لمانع علي محمد حماد الشامسي، بالمركز الأول، وشداد الجعدان المحليات، بعد أن قطع مراحل السباق بزمن بلغ 7:23:86 دقيقة، وفي الشوط الثالث، حصل «الدكتور» لعبدالله مظفر محمد العامري،على بندقية الجعدان المحليات الإنتاج، بعد أن انتصر على منافسيه، محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 7:22:74 دقيقة، وفي الشوط الرابع طار «الطاير» لحمدان سعيد حمد الدرعي، بشداد الجعدان المهجنات الإنتاج، بعد أن فاز المركز الأول بزمن قدره 7:16:97 دقيقة.

وجاءت نتائج بقية الأشواط من الخامس إلى 26 كالتالي: الشوط الخامس «المستحيلة» لراشد هادي بخيت سالم العامري، بزمن قدره 7:26:78 دقيقة، الشوط السادس «العيبة» لمحمد أحمد سعيد بن حلوة، بزمن بلغ 7:23:97 دقيقة، الشوط السابع «هداد» لمبارك محمد سعيد حمرور العامري بتوقيت قدره 7:26:83 ذقيقة، الشوط الثامن «معرف» لسيف علي سبيع الدرعي، بزمن قدره 7:22:7 دقيقة، الشوط التاسع «الشايبة» لعوض مبارك سعيد المهيري، بزمن قدره 7:31:39 دقيقة، الشوط العاشر «شودة» لمبارك سلطان قران المنصوري، بزمن قدره 7:27:25 دقيقة، الشوط 11 «وافي» لعبدالله مصبح عيسى علي الغفلي، بتوقيت قدره 7:24:8 دقيقة، الشوط 12 «شاهين» لسالم يحيى محمد مسلم الدرعي، بزمن قدره 7:24:77 دقيقة، الشوط 13 «عالية» لمحمد ناصر بوقبي المنصوري، بتوقيت قدره 7:27:14 دقيقة، الشوط 14 «الريف» لسعيد راشد محمد سالم الغيلاني، بزمن بلغ 7:29:6 دقيقة، الشوط 15 «هملولة» لسعيد علي مبارك الرملي الكتبي، بتوقيت قدره 7:30:39 دقيقة، الشوط 16 «سلام» لأحمد سيف الزفين المهيري، بزمن قدره 7:23:64 دقيقة، الشوط 17 «مشغل» لمبارك سهيل خادم الخييلي، بتوقيت قدره 7:27:70 دقيقة، الشوط 18 «طويق» لصالح مبارك سميتان بالذيب النهدي، بتوقيت قدره 7:26:99 دقيقة، الشوط 19 «مياسة» لسعيد حمد حميد الدرعي، بتوقيت قدره 7:26:83 دقيقة، الشوط 20 «الشامية» ليوسف سلطان سعيد الراشدي، بزمن بلغ 7:22:4 دقيقة، الشوط 21 «هملول» لمبارك جمعة مغير الخييلي، بتوقيت بلغ 7:27:89 دقيقة، الشوط 22 «مبلش» لراشد سعيد حمود الغيلاني، بتوقيت قدره 7:22:2 دقيقة، الشوط 23 «معاريف» لعلي حزام راشد قرح، بزمن قدره 7:28:67 دقيقة، الشوط 24 «عزام» لحمد سعيد غانم يريو المنصوري، بتوقيت قدره 7:38:1دقيقة، الشوط 25 «السالمية» لجروان راشد كشيم الشامسي، بتوقيت قدره 7:29:6 دقيقة، الشوط 26 «الشاهينية» لسالم علي حمد المري، بتوقيت قدره 7:22:25دقيقة.