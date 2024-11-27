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الرياضة

سلطان القاسمي يكافئ أبطال «يد آسيا» بـ5 ملايين درهم

سلطان القاسمي يكافئ أبطال «يد آسيا» بـ5 ملايين درهم
28 نوفمبر 2024 01:28

الشارقة (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ضرورة الاهتمام بجميع الألعاب الرياضية، والعمل على تثقيف الناس بها، عبر برامج رياضية متخصصة، ما يسهم في تعريفهم بأسس الرياضة واللعب النظيف، واستعدادهم للتشجيع والاستمتاع بالرياضة والمشاركة فيها عبر الأندية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس في قصر البديع العامر، الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة الرياضي، المتوج بالبطولة الآسيوية السابعة والعشرين للأندية أبطال الدوري.
ووجه سموه بمكافأة تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم للفريق؛ تقديراً لعطائه وتحقيقه الإنجاز بالفوز باللقب القاري، وتحفيزاً للاعبين لمواصلة التميز والتفوق، وتحقيق مزيد من الألقاب في المنافسات المقبلة.
وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة لنادي الشارقة الفوز بالبطولة، مشيراً إلى أهمية تكاتف الأدوار، وبذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الرياضة بشكل عام في كل الألعاب، والاستفادة من فوائدها الكبيرة على الناشئين والشباب، والعمل على تطوير المستويات بصورة مستمرة لتحقيق التفوق الرياضي.

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وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير لللاعبين وإدارة الفريق، الذين اجتهدوا ورفعوا اسم الوطن عالياً، وقدموا نموذجاً رائعاً في اللعب بروح رياضية، وتحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والخارجي، ما يسهم في انتشار الألعاب الأخرى غير كرة القدم، ويشجع الشباب على المشاركة فيها، وقال سموه: «أنتم فتحتم الطريق لأن تعبر كرة اليد من الشارقة إلى المستوى الدولي».
وتناول سموه، خلال حديثه، ما تتميز به كرة اليد من متعة، بعيداً عن التشنج والعصبية التي أصبحت سمة لازمة لكرة القدم، ما أفقدها متعتها الحقيقية التي وجدت من أجلها الرياضة، مشيراً إلى أهمية الخُلق الرياضي القويم، والالتزام بقوانين اللعب النظيف وقرارات الحُكّام، مما يجعل الرياضة تحقق أهدافها الحقيقية.
ونوه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الدور الكبير لأجهزة الإعلام على مستوى القنوات الرياضية في نشر الثقافة الرياضية عن جميع الألعاب، وتقديم برامج متخصصة تعمل على شرح اللعبة وقوانينها، لتعريف الناس بها وتحبيبها لهم وتثقيفهم بأسسها، وتشجيعهم على ممارستها ومتابعتها.
وتطرق سموه، خلال حديثه، إلى اهتمام وجهود إمارة الشارقة في توفير الأندية المتخصصة لرياضة المرأة التي تمارس من خلالها مختلف الرياضات والألعاب، وتنمي القدرات والمواهب، وتعزز من الصحة، إضافة إلى تنظيم البطولات الرياضية التي تنشر التنافس الشريف، واللعب بمبادئ الروح الرياضية.
ودعا سموه، في ختام كلمته، الشباب من الجنسين إلى ممارسة الرياضة؛ بهدف الاستفادة منها وليس للفوز فقط؛ لأن العقل السليم في الجسم السليم، حيث إن الشارقة توفر أندية متعددة ومراكز متخصصة لممارسة كافة الألعاب الجماعية والفردية.
وتفضل سموه بمصافحة المسؤولين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، متلقياً سموه هدية تذكارية من اللاعبين، كما التقط سموه الصور التذكارية مع الفريق البطل، وتفضل سموه بالتوقيع على قميص الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة وسط فرحة كبيرة لكافة الحضور.
حضر الاستقبال إلى جانب سموهما كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخميس بن سالم السويدي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين والرياضيين.

الشارقة
فريق الشارقة لكرة اليد
فريق الشارقة
الإمارات
البطولة الآسيوية لكرة اليد
سلطان القاسمي
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