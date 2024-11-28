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الرياضة

أستون فيلا يرفض «القرار القاسي» أمام «السيدة العجوز»!

أستون فيلا يرفض «القرار القاسي» أمام «السيدة العجوز»!
28 نوفمبر 2024 10:25

 
برمنجهام (رويترز)

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اكتفى أستون فيلا بالتعادل من دون أهداف مع ضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إلغاء هدف في اللحظات الأخيرة من اللقاء سجله مورجان روجرز، بسبب خطأ ضد حارس مرمى يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو.
واعتقد أستون فيلا أنه حقق الانتصار في الدقائق الأخيرة، لينهي سلسلة مؤلفة من 6 مباريات من دون فوز، عندما فشل دي جريجوريو في التعامل مع ركلة حرة، لكن دييجو كارلوس ارتكب خطأ ضد حارس يوفنتوس، بينما كان روجرز يسدد الكرة في الشباك،
وانطلقت صيحات الاستهجان من جماهير فيلا بعد صفارة النهاية.
وقال أوناي إيمري مدرب فيلا للصحفيين: «كان تفسير الحكم، مجرد تفسير، وبالنسبة لي بالطبع (القرار كان قاسياً)، هنا في إنجلترا، أعرف أنه ليس خطأ عادة، لأنه كان التحاماً ضعيفاً للغاية، في أوروبا، يمكن أن يحتسب ما حدث خطأ».
ولم تكن المباراة تقليدية على الإطلاق، حيث بدا يوفنتوس راضياً بالاستحواذ على الكرة، بينما أهدر الفريقان فرصاً كثيرة.
وجاءت أفضل فرص فيلا عن طريق لوكاس ديني الذي سدد ركلة حرة ارتطمت بالعارضة قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.
وفي منتصف الشوط الثاني، بدا أن ضربة رأس من فرانسيسكو كونسيساو من ركلة ركنية في طريقها نحو مرمى أستون فيلا، لكن الحارس إيميليانو مارتينيز قفز لإبعاد الكرة بأطراف أصابعه، وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل هيئتها.
وكاد جون مكجين قائد فيلا أن يمنح أصحاب الأرض التقدم، عندما تلقى تمريرة من ليون بيلي في الدقيقة 70، لكن مانويل لوكاتيلي تصدى لتسديدة اللاعب الأسكتلندي الدولي،
وقال إيمري «كنا أقرب منهم للفوز بالمباراة، ومن الصعب للغاية التغلب عليهم، لكننا وضعنا خطة، لم تكن هناك فرص كثيرة واضحة لأي من الفريقين».
ويحتل أستون فيلا بقيادة المدرب إيمري، والذي بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثة انتصارات، وخوض ثلاث مباريات بشباك نظيفة، المركز التاسع في جدول الترتيب بعد خمس مباريات.
ويحتل الزائر الإيطالي، الذي لم يخسر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم، ولم يكن لديه سوى 14 لاعباً متاحاً فقط، المركز 19 ضمن 36 فريقاً.
ويتأهل الثمانية الأوائل تلقائياً إلى دور الستة عشر، مع خوض الفرق 16 التالية لهم في جولة فاصلة من مباراتين لمحاولة الانضمام إليهم.
وكان الفوز سيمنح فريق المدرب إيمري دفعة كبيرة من الثقة، إذ لم يحقق أي فوز منذ فوزه 2-صفر على بولونيا في دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر الماضي، وتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز واحد في آخر خمس مباريات.
وقال تياجو موتا مدرب يوفنتوس: «نريد الفوز دائماً، وأمامنا ثلاث مباريات للتأهل،
إنها لحظة مهمة، إذ يتعين علينا أن نلعب كل مباراة بأقصى طاقة لدينا كما فعلنا».

دوري أبطال أوروبا
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أستون فيلا
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