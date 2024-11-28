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الرياضة

«الأسطورة ماكيون» تعتزل بـ «الحصاد 88»

«الأسطورة ماكيون» تعتزل بـ «الحصاد 88»
28 نوفمبر 2024 10:28

 
ملبورن (د ب أ)

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أعلنت النجمة الأسترالية إيما ماكيون اعتزالها السباحة، بعد مسيرة لامعة حققت خلالها 88 ميدالية أولمبية وعالمية.
وقررت ماكيون أكثر الرياضيين الأولمبيين نجاحاً في أستراليا إنهاء مسيرتها التي حققت فيها 6 ميداليات ذهبية و3 فضية و5 برونزية في دورة الألعاب الأولمبية.
وكتبت ماكيون عبر حسابها الرسمية على شبكة إنستجرام «أنا فخورة بنفسي، لأنني بذلت قصارى جهدي في السباحة على المستوى البدني والذهني، لأرى ما بإمكاني القيام به، وهو ما حققته بالفعل».
وأضافت أيضاً «لقد منحتني السباحة الكثير، منذ بداية حلمي ببلوغي خمس سنوات، وحتى مشاركتي في ثلاث دورات أولمبية، واستفدت كثيراً على مستوى الخبرات والدروس وتكوين صداقات وعلاقات إضافة إلى ذكريات عديدة أعتز بها».
وعن مشاركتها الأخيرة في الأولمبياد خلال دورة باريس 2024، قالت السباحة الأسترالية البالغة 30 عاماً «كنت أعرف أنها ستكون المشاركة الأخيرة لي قبل وصولي إلى فرنسا، وكانت الأشهر التالية للمنافسات فرصة للتفكير في خطوتي القادمة بالسباحة».
وختمت إيما ماكيون رسالتها «أنا متحمسة لمعرفة كيف أجد لنفسي دوافع جديدة، وما تخبئه الحياة لي في المستقبل».

السباحة
أستراليا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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