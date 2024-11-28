الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النشامى» يُطلق حملة «ادعم المنتخب بدينار»!

«النشامى» يُطلق حملة «ادعم المنتخب بدينار»!
28 نوفمبر 2024 10:39

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماع "الوزاري العربي للمياه" بالأردن
شباب الأهلي يحسم التأهل بـ «ريمونتادا» في «أبطال آسيا 2»


تفاجئ الجمهور الأردني بوصول رسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة تحثهم على دعم منتخب كرة القدم الذي يخوض حالياً التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك التبرع بمبلغ دينار أردني «5.18 درهم».
وانطلقت الحملة التي لم يعلن عنها اتحاد الكرة رسمياً، لمحاولة تحقيق عائدات إضافية لدعم مسيرة «النشامى»، وذلك من خلال استخدام الأموال التي سيتم جمعها لهذا الهدف، فيما أوضحت مصادر إعلامية أردنية، أنه سيتم إجراء سحوبات للجماهير المشاركة في الحملة لاختيار فائزين لمرافقة المنتخب في مبارياته الخارجية.
وتحرت الجماهير صحة الرسالة التي وصلت لهم، خصوصاً في ظل عدم الإعلان الرسمي عن إطلاق الحملة، وسط ردود فعل متباينة ما بين تفاعل إيجابي للمساهمة، أو حالة من الاستغراب لطلب هذا المبلغ، خصوصاً في ظل العائدات المالية التي حققها المنتخب مؤخراً بحصوله على وصافة كأس آسيا.

 

الأردن
عمان
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
أنشيلوتي في مسألة مبابي: يفتقر إلى شيء من الثقة والحل هو التحلي بالصبر
الرياضة
أنشيلوتي في مسألة مبابي: يفتقر إلى شيء من الثقة والحل هو التحلي بالصبر
اليوم 12:44
الكونغرس العالمي للإعلام: twofour54 تكشف عن ثلاث خدمات متكاملة لتعزيز المشهد الإعلامي في أبوظبي
علوم الدار
الكونغرس العالمي للإعلام: twofour54 تكشف عن ثلاث خدمات متكاملة لتعزيز المشهد الإعلامي في أبوظبي
اليوم 12:33
«يويفا»: هذه المباراة عالية المخاطر والدليل الألعاب النارية !
الرياضة
«يويفا»: هذه المباراة عالية المخاطر والدليل الألعاب النارية !
اليوم 12:27
بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»
الرياضة
بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»
اليوم 12:21
سريلانكا(أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفيات في فيضانات وانهيارات أرضية بسريلانكا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©