«النشامى» يُطلق حملة «ادعم المنتخب بدينار»!



مراد المصري (أبوظبي)



تفاجئ الجمهور الأردني بوصول رسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة تحثهم على دعم منتخب كرة القدم الذي يخوض حالياً التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك التبرع بمبلغ دينار أردني «5.18 درهم».

وانطلقت الحملة التي لم يعلن عنها اتحاد الكرة رسمياً، لمحاولة تحقيق عائدات إضافية لدعم مسيرة «النشامى»، وذلك من خلال استخدام الأموال التي سيتم جمعها لهذا الهدف، فيما أوضحت مصادر إعلامية أردنية، أنه سيتم إجراء سحوبات للجماهير المشاركة في الحملة لاختيار فائزين لمرافقة المنتخب في مبارياته الخارجية.

وتحرت الجماهير صحة الرسالة التي وصلت لهم، خصوصاً في ظل عدم الإعلان الرسمي عن إطلاق الحملة، وسط ردود فعل متباينة ما بين تفاعل إيجابي للمساهمة، أو حالة من الاستغراب لطلب هذا المبلغ، خصوصاً في ظل العائدات المالية التي حققها المنتخب مؤخراً بحصوله على وصافة كأس آسيا.