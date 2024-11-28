«حب الطفولة» لا يكفي لمنح مبابي «صك النجومية» في ريال مدريد!

أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد هناك أدنى شك في أن الفرنسي كليان مبابي له تأثير سلبي على أداء ريال مدريد، إذ جعله أضعف بأدائه العقيم، هكذا استهل موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية تعليقه على هزيمة «الريال» صفر- 2 من ليفربول في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع إن «الريال» تراجع، أو بمعنى أدق اتخذ خطوة للخلف، بضمه «فتى بوندي المدلل» إلى صفوفه، وقد يندم على التعاقد معه.

وأضاف: «حب مبابي للريال منذ نعومة أظفاره، وحرصه على تعليق صور نجومه على حائط غرفته الصغيرة، وحلمه بأن يكون لاعباً في النادي، كل ذلك لم يكن كافياً لكي يجعله نجماً عند الانتقال إليه كبيراً، لأنه اصطدم بواقع مختلف عن أحلام الطفولة، ويكفي إنه لم يستطع أن يقود «الريال» إلى الفوز على ليفربول في عقر داره ب«الأنفيلد»، حيث أضاع أكثر من فرصة مواتية للتسجيل، أبرزها ركلة الجزاء التي أنقذها الأيرلندي كايمهين كيلهر حارس مرمى «الريدز»، ليزيد من إحباط جماهير «الميرنجي» التي كانت تعلق عليه آمالاً كبيرة لقيادة الفريق نحو الألقاب والبطولات.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن مبابي لم تكن لديه «حجة»، لأنه في ظل غياب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة، ومشاركته مكانه في الجناح الأيسر، لم يستطع أن يفعل شيئاً، وفشل في كل انطلاقته ومراوغاته، ورغم ذلك أبقى عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني على أرض الملعب حتى نهاية المباراة.

وقالت المصادر نفسه، إنه من المثير للدهشة والاستغراب أن أنشيلوتي دافع باستماتة عن مبابي خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قائلاً: «لقد قاتل في الملعب مثل زملائه، ولكنه لم يكن محظوظاً في التسجيل من ركلة الجزاء التي تصدى لها، ومهما كان الإحباط الذي أصابنا لضياع هذه الركلة، إلا إنني أقول له عليك أن تنظر إلى الأمام، ولا تلفت للخلف».

والأكثر غرابة أن الإنجليزي جود بيلينجهام دافع بدوره عن مبابي في تصريحات لشبكة تي إن تي سبورتس البريطانية قائلاً: «مبابي لاعب متميز، ولكنه يتعرض لضغوط شديدة بسبب جودته، وخسارتنا لم تكن بسبب إضاعته لركلة الجزاء».

وأضاف: «خسرنا لأن العمل الجماعي لم يكن حاضراً، والمنافس كان أفضل منا، ولعبنا أمام فريق ربما يكون الأفضل في أوروبا في الوقت الحالي، والخسارة أمامه ليست عاراً، مشيراً إلى أنه يثق في أن مبابي سيقدم العديد من الأشياء المهمة في ريال مدريد».

ومن جانبها، ذكرت مؤسسة «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية، أن وضع الريال ازداد سوءاً، وتراجع إلى المركز 24 في ترتيب أندية البطولة بعد 5 جولات، وتلقيه 3 هزائم أمام ليل الفرنسي وميلان الإيطالي، وأخيراً أمام ليفربول الإنجليزي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يخسر فيها حامل اللقب 3 مباريات في مرحلة المجموعات.